宏福苑大火︱再多4名傷者康復出院 餘下4人情況穩定

大埔宏福苑火災發生至今逾兩個月，政府今日（29日）公布，截至周二（27日），79名因火災在公立醫院接受治療的傷者中，已經有75人先後康復出院，餘下4人傷勢穩定。另外，醫管局已為約1,900名受影響居民提供所需醫療服務。

截至2026年12月31日，醫管局轄下的住院、家庭醫學及專科門診（包括精神科專科門診）、急症室、日間醫院、日間程序、社區服務及中醫診所暨教研中心，會為宏福苑8座樓宇的所有居民，包括外籍家庭傭工，提供全額醫療費用豁免安排。

「情緒通」18111精神健康支援熱線方面，由事發至1月27日，熱線已接聽超過19,500宗來電，其中約760宗來電與火災相關；WhatsApp功能亦已處理超過900宗信息，其中約50宗與火災相關。

醫管局亦透過24小時、由精神科護士接聽的「精神健康專線」，為求助者就精神健康事宜提供專業意見及支援，包括提供風險評估及按求助者需要適切安排轉介醫管局精神科服務。截至1月27日，「精神健康專線」共收到107宗與火災相關來電，其中45宗來電來自受影響市民。

截至1月27日，有超過300名私營家庭醫生參加義診計劃，涵蓋超過450個服務點，當中包括8間私家醫院，累計已處理97宗轉介；中醫義診服務有超過360名中醫師參加，涵蓋超過620個服務點，累計處理64宗轉介；牙醫免費鑲配假牙服務有超過110名私營牙醫參加，涵蓋超過150個服務點，累計處理31宗轉介。