運輸署理解市民對佩戴安全帶疑慮 將加強宣傳並研更有效安全裝置

市民乘搭巴士等公共交通工具及商用車輛時必須佩戴安全帶，否則最高罰5000元及監禁3個月。行政長官李家超日前形容這個小的行為改變，就可以減低嚴重受傷風險70%、減低死亡風險40%。運輸署安全總監李艷芳女士今早(29日)在電台節目表示，法例推行的初期將以宣傳和教育為重，旨在讓市民逐步適應，並強調安裝及佩戴安全帶是保障市民寶貴的生命。

李艷芳表示，署方理解市民使用安全帶的疑慮，當中包括對安全帶清潔度、部分安全帶操作困難，以及長者可能不懂使用等問題。就著以上問題，署方亦責成巴士公司採取多項措施，包括：加大安全帶的消毒和清潔力度，並進行定期檢查，確保安全帶的鬆緊度適中，運作正常；巴士公司將派出「大使」，在各個巴士總站巡迴宣傳，協助長者正確使用安全帶；製作宣傳短片、聲帶及海報，教育公眾佩戴安全帶，以養成習慣。

香港路況特殊 不設市區豁免

對於有意見指外國部分地區的市區巴士因車速較慢而獲豁免，李艷芳解釋，香港的道路環境與外國不同。香港有很多山路、斜路，亦有很多彎位。即使是短程路線，也可能途經高速公路。因此，為全面保障乘客安全，有需要在所有巴士加裝安全帶。

此外，針對兩點式與三點式安全帶的討論，李艷芳未有正面回應，強調署方會與巴士公司持續檢視所有安全帶的操作、整體情況等，署方亦會對安全裝署作出檢示，研究市場上有否更方便或更有效的安全安置。

呼籲市民守法 勿破壞公物

對於有乘客寧願站立也不願佩戴安全帶，甚至有人蓄意剪斷安全帶，李艷芳重申，乘客可以選擇就坐或站立，但署方的目標是透過教育，讓市民理解佩戴安全帶的重要性。她同時嚴正指出，破壞巴士上的安全帶屬於刑事毀壞行為，當局可對此進行追究。

