五旬無業漢毆斃素未謀面老翁 陪審團一致裁定謀殺罪成 押後明求情判刑

社會
更新時間：19:32 2026-01-28 HKT
發佈時間：19:32 2026-01-28 HKT

五旬無業男子五年前在深水埗街頭狠毆一名素未謀面的老翁，當老翁倒地不動時仍繼續拳打腳踢，老翁送院留醫四個月後不治。醫療報告顯示，老翁身體多處嚴重受創，最終因心臟驟停死亡。無業男否認謀殺罪，案件在高等法院完成8日審訊，5男2女陪審團退庭商議近9小時後，一致裁定無業男謀殺罪成。高等法院法官胡雅文把案件押後至明日（29日）上午10時作求情及判刑。

醫療報告列明死者死因為心臟驟停

男被告張國輝被控於2021年12月4日，在香港深水埗南昌街香港科技專上書院外，謀殺男子劉榮漢。控辯雙方承認事實指，死者送院後被發現胸肺、十二指腸動脈、小腸及胰臟等多處受傷，留院治療四個月後於2022年4月22日不治，醫療報告列明死因為心臟驟停。

目擊證人供稱當日曾喝止被告，並向被告大聲呼喊：「唔好再打啦！會死人㗎！」資料圖片
目擊證人供稱他當日凌晨突然被聽到「好辛苦嘅叫聲，嗌到好辛苦」，遂望向聲音來源，「見到有個後生仔係咁踢個老人家，我睇到起碼踢兩三下，踢心口」。當時死者倒臥地上，胸口有大量血跡，無法說話，意識不清，甚至連喊叫也喊不出聲。

他見狀立即衝到現場喝止被告，並向被告大聲呼喊：「唔好再打啦！會死人㗎！」，但被告稱「我跟大輝嘅，我唔驚坐監 」，故理解被告是指他「跟邊個黑社會大佬」，但他不清楚誰是「大輝」，他其後向被告表明自己「啱啱坐完監」，被告隨即默然離去。辯方質疑他所提及的對話均為「生安白造」，他否認並指他錄口供時曾向警察提及有關對話，只是警方沒有寫下。

另一目擊證人供稱，他當日目睹被告身穿黑衣，不斷毆打身穿灰衣的死者，直至死者不支倒地仍不停狂踢。他立即致電999報警，並在警員到場時指認被告為施襲者。司機亦憶述，曾經有男子到場疑似勸止被告，但死者已毫無反應。

到場警員則供稱，他把被告帶上警車再作調查，被告在警誡下交代自己患抑鬱症4至5年，與死者素未謀面，但死者在案發前以粗口辱罵他，他被激怒下才出手打死者。被告情緒激動、手舞足蹈地大聲回應說：「佢X我，我咪用拳頭同腳打佢囉！」警察另形容被告性格暴躁、粗口橫飛、問非所答。

案件編號：HCCC324/2024
法庭記者：劉曉曦

