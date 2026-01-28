巴士安全帶｜未回應會否暫緩法例 陳美寶：法例初心保障市民生命 承諾跟進裝置問題

日前生效的巴士安全帶法例連日來引起爭議，運輸及物流局局長陳美寶今午（28日）見傳媒時，重申強制佩戴安全帶法例初心是要保障市民生命安全，又提到社會多年來發生不少巴士意外，事後社會都會討論及醞釀應否佩戴安全帶。她更明白法例剛實施，大家需時適應，強調政府願意與市民同行，一起適應及做好。

要求巴士公司跟進安全帶裝置清潔及鬆緊等

陳美寶續稱，當局及巴士公司都留意到近日市民提出的不同意見、情況，包括安全帶的裝置清潔、鬆緊、使用方便性、上落車安排等，強調運輸署及專營巴士會聽意見，並會請巴士公司跟進，樂意積極改善。她亦稱，相關規例本周才實施，在推行及執法時會法理情兼備，人性化處理，以勸喻為主，並做好教育及宣傳。

佩戴安全帶是保障市民生命做法

陳美寶指，佩戴安全帶法的討論不是今天的新事物，雖然大家最深刻印象是大埔車禍，但過往每出現過嚴重的巴士意外，大家都會討論應否佩戴安全帶，認為這個議題討論及醞釀都有發生，亦有進程，又稱國際研究顯示，佩戴安全帶在兩車迎頭相撞或翻側時，可減低死亡風險達4成。

她表示，佩戴安全帶是保障市民生命的做法，在國際是常見的做法，香港一直都有實行，現在由的士及公共小巴的規定及做法，延伸到專營巴士及其他商用車輛，重申初心是要保障市民寶貴的生命。

被問到會否考慮暫緩法例，以及有指企位更危險，應否取消企位。陳美寶表示，香港九成人是以公共交通出行，而在香港路況有跨區的長途，都有市區的短線，安全帶是保障乘客安全其中一個加強的保障，巴士公司都有在地面加設防滑地面、欄杆防滑等以保障企位。

