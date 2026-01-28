涉損壞鄰居閉路電視及淋潑糞便到冷氣機槽 59歲婦人被控刑毀等兩罪 續准保釋候訊
發佈時間：17:19 2026-01-28 HKT
59歲婦人去年5月至7月涉嫌損壞樓下住戶的閉路電視鏡頭，及把糞便潑向下層住戶的冷氣機槽，因而被控刑事損壞等兩罪。案件今於東區裁判法院提訊，涉案女被告仍暫毋須答辯，以待辯方索取法律意見及與控方進行商討。主任裁判官張志偉遂將案件押後至3月11日再訊，屆時將聽取答辯，被告續准保釋，期間不得接觸控方證人。
被告孫兆芳、報稱家庭主婦，被控1項刑事損壞及1項「將糞便、其他髒物、發出惡臭或令人厭惡的物品在未獲擁有人及佔用人的同意下拋擲或放置在私人財產」罪。
控罪指，被告於2025年5月31日在筲箕灣延齡大廈15樓走廊無合法辯解而損壞屬於冼惠玲的一個閉路電視攝像頭；及於2025年6月6日至7月13日，無合法權限或解釋而將糞便、其他髒物、發出惡臭或令人厭惡的物品在未獲擁有人及佔用人的同意下，拋擲或放置到延齡大廈15樓某室的冷氣機上。
案件編號：ESCC2039/2025
法庭記者：王仁昌
