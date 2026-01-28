五旬保安員涉鐳射筆射唐狗與狗主 虐畜及襲擊3罪脫

58歲男保安涉於去年1月在啟德零售館外用鐳射筆照射一隻唐狗，另疑向一男一女施襲。男保安早前否認殘酷對待動物及普通襲擊等3罪受審，今於觀塘裁判法院被裁定全部罪名不成立。裁判官丘國新裁決時指，兩名事主堅稱被告的鐳射筆發出紅光，以及狗隻無跑向被告，惟與閉路電視片段內容不符，故拒納二人證供。丘官另認為被告自招嫌疑，拒絕其訟費申請。

事主作供與CCTV片段不符有誇大之嫌

被告李敏立，報稱任職保安，被控1項殘酷對待動物及2項普通襲擊罪。控罪指被告於2025年1月14日在啟德體育園啟德零售館1外殘酷地驚嚇、或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致一隻狗隻受到任何不必要的痛苦；及分別襲擊女子李灼敏和男子陳震豪。

丘官引述閉路電視片段，見到被告與兩名襲擊罪事主迎面遇上，期間被告曾開啟鐳射筆，以白光射向其中一名事主的愛犬，該狗隻當時正朝被告方向跑。之後兩名事主與被告理論，被告先後將鐳射筆射向兩名事主的頭部，片中清楚可見鐳射筆發出白光，每次過程約半秒。女事主李灼敏供稱感覺到被紅光照射面部約5秒，又堅稱愛犬「絕對無」跑向被告，以及爭執約15分鐘。丘官指出與片段不符，認為李或有誇大之嫌，終拒納兩名事主的證供。

未能肯定被告以鐳射筆射狗屬殘酷無理與否

就虐畜罪，丘官認為被告坦承曾以紅光射向案中狗隻的頭部，以制止無戴狗繩的牠跑向自己，法庭未能肯定被告的行為屬殘酷、胡亂或不合理。因此丘官裁定被告三罪均罪脫，惟由於被告承認使用涉案鐳射筆作驅狗器，而該鐳射筆經檢驗為可發出傷及眼睛的紅光，被告曾射向事主的頭部，屬自招嫌疑，拒絕被告的訟費申請。

虐畜案的女狗主早前供稱，當日帶唐狗散步時，被告用鐳射筆照射唐狗的頭部和眼部，被告聲稱自己持「合法驅狗器」，又指唐狗沒有繫上牽繩和會咬人；女狗主回家為唐狗檢查後，發現唐狗左眼流眼水和泛紅，其後報警。襲擊案女事主李灼敏則指，與友人陳震豪帶狗隻散步時，被告用一個「儀器」發出紅色強光照向友人飼養的柴犬頭部。她和陳與被告爭論時，被告態度輕挑，並用「驅狗器」照向兩人和他們的狗隻。

案件編號：KTCC1313/2025

法庭記者：雷璟怡