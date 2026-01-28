Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火︱大埔社區中心物資站1.31停運 集中網上平台處理

社會
更新時間：15:51 2026-01-28 HKT
發佈時間：15:51 2026-01-28 HKT

民政事務總署今日（28日）在社交平台宣布，由於前來領取物資的居民減少很多，因應宏福苑大火發生後在大埔社區中心設置的中央物資站，將於周六（31日））晚上7時後停止運作。署方表示會轉為集中網上處理，相關物資配對及分發工作會透過物資捐獻網上平台（www.taipodonation.hk）持續推進，市民可繼續透過網上平台捐贈物資表達關懷。民政團隊會與居民所在房屋項目的營運機構及社署「一戶一社工」緊密聯繫，按居民實際需要配對物資，務求將物資直接分發到居民所在的房屋項目。

剩餘物資轉交慈善或志願機構 分發予有需要人士

民政署指，當物資站停止運作後，民政總署會將剩餘的少量物資轉交慈善／志願機構，分發予其他有需要人士。至於大埔社區中心地下籃球場和有蓋操場，會在2月1日（星期日）恢愎供大埔居民作日常運動或休閒之用。有興趣使用籃球場的市民，可以在大埔社區中心開放時間內（上午7時至晚上10時）於辦事處即場登記。

籃球場和有蓋操場2.1起恢愎作日常運動或休閒之用

署方稱，宏福苑大火發生後，社會各界熱心捐贈，政府在大埔社區中心地下迅速設立中央物資站，統籌、管理各界向宏福苑居民捐贈的物資，供受影響居民領取作應急之用，過去兩個月收集同派發大量捐贈物資，包括衣物、個人衞生用品、食品及飲品，幫助居民渡過難關。

署方早前亦善用各界捐贈物資，在關愛隊、「連青人網絡」成員及YDC 見習青年大使全力協助下，將部分捐贈物資製成「福袋」，以送給宏福苑居民，向他們傳遞善心市民及機構的祝福及關懷。現時物資站現場主要剩下舊衣物、有限期的個人衞生用品同樽裝水等物資。

 

 

