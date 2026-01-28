Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「全方位學習工程有限公司」遭入稟申請清盤

社會
更新時間：13:50 2026-01-28 HKT
發佈時間：13:50 2026-01-28 HKT

致力引入AR、VR及AI於學習的「全方位學習工程有限公司」，多年來推出「校園精神健康計劃」、「國情教育計劃」、「教師AI發展工作坊」，昨遭入稟高等法院呈請清盤。根據司法機構網站顯示，公司清盤呈請已排期在4月15日進行。

關寶珍 (Kwan Po Chun)在2026年1月27日入稟高等法院呈請全方位學習工程有限公司 (LWL Education Limited)清盤。

根據全方位學習工程有限公司官方網站資料顯示，其願景是利用先進的科技重新定義學習的可能性，致力打破傳統教學的限制，引入AR、VR及AI等新興技術，為學生創造出更加生動、互動的學習體驗，讓學生走出課本的教條和教室的框框；透過戲劇教育促進校園精神健康及傳遞正向價值觀；透過多元化學習活動，幫助學生了解國家最新發展，提升對祖國認同感，同時提升他們的資訊素養。它亦會專為教師設計AI發展工作坊，幫助教師掌握AI工具，從而提升教學效能及開學校的行政效率。

案件編號：HCCW82/2026
法庭記者：劉曉曦

