Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旺角行人天橋底點燃紙皮放入花槽 六旬漢認3縱火罪還押候懲 求情稱受酒精影響

社會
更新時間：12:28 2026-01-28 HKT
發佈時間：12:28 2026-01-28 HKT

六旬地盤工人前年10月在旺角亞皆老街行人天橋底，點燃紙皮後放入花槽，引致天橋和附近垃圾站的外牆受損。他今於區域法院承認3項縱火罪，辯方求情指他案發時受酒精影響，現已感到後悔，而事件亦沒有行人安全受到威脅。法官謝沈智慧押後案件至4月2日判刑，期間被告須還押。

64歲被告范志光、報稱地盤工人，承認於2024年10月22日在旺角塘尾道及亞皆老街交界用火損壞屬於香港政府的花槽泥土、植物及垃圾站外牆；及同日在兩個不同場合，用火損壞行人天橋外牆及花槽泥土。

邊縱火邊叫途人「唔好多事」

案情指，案發當晚有途人行經塘尾道及亞皆老街行人天橋底時，發現被告把起火的紙皮放入花槽，被告並叫途人「唔好多事」。途人又看到附近有發泡膠亦起火，其後報案，消防到場撲熄火種。警方於10月23日下午在行人天橋附近截獲被告，拘捕及警誡下，被告承認自己案發時點燃紙皮，警方亦在他身上發現打火機和1罐丁烷。

控方指被告過去有6次案底，其中一次與本案類同。辯方求情時，指被告該項類同案底屬刑事毀壞，並非縱火罪，又指被告案發時受酒精影響而犯案，現已對其行為感到後悔，案中沒有行人安全受到威脅，亦沒有證據顯示被告有使用助燃劑縱火。

案件編號：DCCC253/2025
法庭記者：王仁昌

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
樓市動向
18小時前
04:13
星島申訴王 | 1米長鱷龜被棄元朗魚塘變「食魚巨獸」 專家勸勿當寵物養：幾乎無天敵！
申訴熱話
5小時前
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
即時國際
19小時前
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
21小時前
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
00:26
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
社會
2026-01-27 12:38 HKT
Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆紅！網民實測易襯又舒服：做個健康地雷妹！限時買1送1+滿額即減
Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆紅！網民實測舒服唔刮腳 全線賣斷貨 官方：努力加單中！
生活百科
18小時前
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
2026-01-26 10:00 HKT
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
飲食
2026-01-27 12:28 HKT
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
影視圈
16小時前
打工仔逆襲成「北上爆紅KOL」 西DorSi最慘時刻戶口近清零 走過疫情月入逾10萬 
打工仔逆襲成「北上爆紅KOL」 西DorSi最慘時刻戶口近清零 走過疫情月入逾10萬 
商業創科
7小時前