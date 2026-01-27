Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉以訂單金頧一成半賄賂福臨門採購經理 廚具供應商周四提堂

社會
更新時間：18:30 2026-01-27 HKT
發佈時間：18:30 2026-01-27 HKT

有「富豪飯堂」之稱的福臨門，其集團2022年尾準備於九龍灣開設分店，需採購多項廚具，一名廚具供應商涉以訂單金額一成半作為回佣，賄賂福臨門一位採購經理，藉此獲發廚具訂單。廉署經調查後，今日落案起訴該名供應商一項向代理人提供利益罪，本周四（29日）於觀塘裁判法院答辯。

女被告賴亞好，55歲，卓展廚具設備有限公司(卓展廚具)東主，被控一項向代理人提供利益罪。

控罪指被告涉嫌於2022年12月25日向一名福臨門集團(福臨門)採購經理提供賄款約12,000元，致使福臨門向卓展廚具發出廚具訂單。

案發時，經營中式食肆的福臨門準備在九龍灣開設分店，其採購經理向卓展廚具發出多張訂單。廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告涉嫌就其中三張訂單，向該名福臨門採購經理提供非法回佣，計算方法為訂單金額的一成半，即約12,000元。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
​​​​​​​Pizza-BOX全線結業！半年連執3間 高峰期擁14分店 網民：有啲唏噓
01:16
​​​​​​​Pizza-BOX全線結業！半年連執3間 高峰期擁14分店 網民：有啲唏噓
飲食
6小時前
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
00:26
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
社會
6小時前
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
影視圈
9小時前
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
曾國衞因健康理由辭任局長 前列腺癌指數高於多少恐中招？小便現4徵兆須留神
曾國衞免職｜因健康理由辭任局長 前列腺癌指數高於多少恐中招？小便現4徵兆須留神
保健養生
7小時前
曾國衞以健康理由辭任局長 有更多官員離任？李家超：傳聞不正確、不攻自破 無計劃再換司局長
02:20
曾國衞前列腺癌指數高辭任局長 更多官員離任？李家超：傳聞不正確 無計劃再換司局長
政情
9小時前
巴士安全帶新例變「姻緣帶」？港女被鄰座阿叔扣錯安全帶 網民爆笑獻策：互相緊扣！｜Juicy叮
巴士安全帶新例變「姻緣帶」？港女被鄰座阿叔扣錯安全帶 網民爆笑獻策：互相緊扣！｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
一道木門$18,000！屯門公屋驚現「天價」裝修報價單 網民踢爆「魔鬼細節」：擺明當你水魚｜Juicy叮
屯門公屋驚現「天價」裝修報價單：一道木門$18,000！網民踢爆「魔鬼細節」：擺明當你水魚｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
鍾柔美男女關係複雜 《東周刊》獨家直擊騷玉腿餵生果 絕密校園生活揭秘
鍾柔美男女關係複雜  《東周刊》獨家直擊騷玉腿餵生果  絕密校園生活揭秘
即時娛樂
8小時前