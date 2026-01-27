兩男疑為金錢糾紛持鐵通互毆致一方死亡 被告警誡下稱：佢爭我錢唔還⋯⋯嬲得滯先打佢

兩名無業男子4年前疑因單車買賣金錢糾紛，在天水圍手持長鐵通互相揮打，涉欠款$800的58歲男買家被砸傷倒地，送院搶救殆，兩日後不治。男賣家否認謀殺罪，案件今於高等法院3男4女陪審團席前開審。被告在錄影會面下交代兩人因維修單車而認識，他為死者墊支購買二手單車後，死者卻杳無音信，甚至封鎖他手機，他無法聯絡死者遂上門「追數」，惟「見佢想打人咁，咪落地下打」，互毆後，「見佢突然之間跌係地下，暈低咁，我咪驚，即刻走囉」。

目擊者拍下被告持鐵通擊中死者後離去

現年51歲的男被告王冠銘否認在2022年10月31日於香港謀殺58歲男子羅振成。被告被捕後在警誡下稱「佢爭我錢唔還，咪同佢嘈交，嬲得滯先打佢，佢係咁X我」。

控方在庭上播放天水圍天恩邨恩盈樓及元朗水邊圍邨湖水樓的閉路電視片段，顯示被告出入樓宇及上落電梯的時間，另播放案發現場附近的行車記錄儀片段及目擊者所拍攝的片段，當中顯示被告與死者發生口角，被告手持鐵通指向死者並稱「唔好走呀」，被告便向前大力揮動鐵通。行車記錄儀片段未能拍攝到兩人的打鬥場面，但錄下了兩人的打鬥聲、對罵聲及鐵通揮動聲。

目擊者所拍攝的片段則顯示，被告及死者兩人各自手持鐵通向對方揮舞，死者在打鬥期間遭被告手持的鐵通擊中，暈倒並向後倒地，頭部着地。死者躺在地上一動不動，被告把銀鐵通大力扔在地上，上前查看死者狀況後，轉身離開案發現場。

被告警誡下稱上門追數繼而動武無心殺人

控方在庭上播放被告錄影會面紀錄片段，被告交代他與死者「成哥」在案發前一至兩個月因維修單車而認識，他代死者墊支購買一輛二手單車，但死者其後音訊全無，死者更將其手機號碼封鎖，令他無法聯絡死者。被告指自己別無他法，10日後遂決定親自上門追討欠款。被告在2022年10月28日至29日，先後三次前往死者位於天水圍天恩邨恩盈樓的住所，首兩次均曾發生口角。

事發當日即第三次上門時，被告向死者要求取回款項，「問佢攞番啲錢」，惟死者不斷以粗言穢語辱罵他，「大聲講粗口鬧我」，被告便回罵死者。死者亦表現出攻擊意圖，被告「見佢想打人咁，咪落地下打」，惟被告指他感到「好無奈」，解釋指：「我唔係專登（要打交），（死者）無啦啦要人打交咁，唔知為乜」。

被告指他為自衛起見，在附近垃圾房拾獲一支鐵通傍身。兩人在地下手持長鐵通互毆時，被告指他「扑左佢一下 ，佢就瞓喺度，唔知扑到頸定頭」。而被告「見佢突然之間跌係地下，暈低咁，我咪驚，即刻走囉」。被告解釋「當時我好驚好亂」，故未有即時考慮救助死者或報警。被告亦提到其額頭、手臂及背脊均受傷，重申他目睹死者倒地後已立即停止襲擊，並非有意置人於死地。他另指他完事後「拎埋支『武器』番屋企，等呀sir知道我用咩『武器』打佢」。

案件編號：HCCC52/2024

法庭記者：劉曉曦