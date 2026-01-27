Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台｜大致多雲 日間部分時間有陽光 市區最高氣溫約25度

社會
更新時間：06:36 2026-01-27 HKT
發佈時間：06:36 2026-01-27 HKT

廣東沿岸風勢微弱。本港地區今日天氣預測，大致多雲。日間部分時間有陽光，市區最高氣溫約25度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩東北風。

展望明日部分時間有陽光，早上稍涼。隨後一兩日風勢頗大，雲量增多。

分區氣溫
九天天氣預報

覆蓋廣東地區的雲帶會在今明兩日轉薄，該區天色較為明朗，而一股微弱的東北季候風補充會在明日影響該區。受一股達強風程度的偏東氣流影響，本週後期廣東沿岸雲量增多，風勢頗大。預料另一股東北季候風會在週末期間影響沿岸地區，該區天氣轉涼。

↓立即下載星島頭條App↓

