水務署錦綉花園失水獨立專家小組實地勘察 爭取四月有初步結果

為釋除元朗錦綉花園居民的疑慮和讓失水問題盡快得以妥善解決，水務署早前委託的獨立專家小組已展開工作，周一（26日）於錦綉花園進行實地勘察，爭取在四月有初步結果。

專家小組成員為香港理工大學土地測量及地理資訊學系副系主任賴緯樂教授工程師、水務諮詢委員會主席關繼祖教授及國際管綫專業學會會長黃敬博士工程師，將以科學和客觀的分析，就錦綉花園失水問題提供第三方的專業意見。

專家小組成員透露，周一利用前沿的透地雷達技術（多通道陣列式車載透地雷達）採集地底狀況數據。

專家小組成員透露，周一利用前沿的透地雷達技術（多通道陣列式車載透地雷達）採集地底狀況數據，之後會收集聲學偵測、水質測試及現場環境狀況等數據，再配合地理資訊作綜合比對和分析，並會考慮錦綉花園正在使用中的水管物料及使用年期，從多角度了解屋苑地下水管的情況。專家小組稍後提供的意見，期望有助錦綉花園更掌握失水問題。

水務署重申，私人屋苑土地內的供水喉管為內部供水系統，其公用部分（公用供水系統），根據《水務設施條例》第7條由用戶或註冊代理人負責保管與保養。就私人屋苑內部供水系統滲漏，水務署擔當規管及執法角色，按法例賦予的權力要求用戶或註冊代理人解決失水問題，並在有需要時採取適當的執法行動。為了協助屋苑盡快解決失水問題，水務署會在過程中向業主或管理公司提供適切的技術支援。