Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

水務署錦綉花園失水獨立專家小組實地勘察 爭取四月有初步結果

社會
更新時間：06:06 2026-01-27 HKT
發佈時間：06:06 2026-01-27 HKT

為釋除元朗錦綉花園居民的疑慮和讓失水問題盡快得以妥善解決，水務署早前委託的獨立專家小組已展開工作，周一（26日）於錦綉花園進行實地勘察，爭取在四月有初步結果。

專家小組成員為香港理工大學土地測量及地理資訊學系副系主任賴緯樂教授工程師、水務諮詢委員會主席關繼祖教授及國際管綫專業學會會長黃敬博士工程師，將以科學和客觀的分析，就錦綉花園失水問題提供第三方的專業意見。

專家小組成員透露，周一利用前沿的透地雷達技術（多通道陣列式車載透地雷達）採集地底狀況數據。
專家小組成員透露，周一利用前沿的透地雷達技術（多通道陣列式車載透地雷達）採集地底狀況數據。
為釋除元朗錦綉花園居民的疑慮和讓失水問題盡快得以妥善解決，水務署早前委託的獨立專家小組已展開工作。
為釋除元朗錦綉花園居民的疑慮和讓失水問題盡快得以妥善解決，水務署早前委託的獨立專家小組已展開工作。

專家小組成員透露，周一利用前沿的透地雷達技術（多通道陣列式車載透地雷達）採集地底狀況數據，之後會收集聲學偵測、水質測試及現場環境狀況等數據，再配合地理資訊作綜合比對和分析，並會考慮錦綉花園正在使用中的水管物料及使用年期，從多角度了解屋苑地下水管的情況。專家小組稍後提供的意見，期望有助錦綉花園更掌握失水問題。

水務署重申，私人屋苑土地內的供水喉管為內部供水系統，其公用部分（公用供水系統），根據《水務設施條例》第7條由用戶或註冊代理人負責保管與保養。就私人屋苑內部供水系統滲漏，水務署擔當規管及執法角色，按法例賦予的權力要求用戶或註冊代理人解決失水問題，並在有需要時採取適當的執法行動。為了協助屋苑盡快解決失水問題，水務署會在過程中向業主或管理公司提供適切的技術支援。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
20小時前
西環47歲父親駕車突暈倒 11歲仔從旁驚險控制近百米 撼七人車再撞欄停下
西環47歲父親駕車突暈倒 11歲仔從旁驚險控制近百米 撼七人車再撞欄停下
突發
7小時前
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
TVB「不羈視帝」驚變住家男  街坊裝現身街市一抽二掕  一個原因疑目露凶光？
TVB「不羈視帝」驚變住家男  街坊裝現身街市一抽二掕  一個原因疑目露凶光？
影視圈
12小時前
瑞士蓮朱古力蛋卷Threads爆紅！本地品牌珍懿坊出品 超市現貨極速沽清 網民評價兩極
瑞士蓮朱古力蛋卷Threads爆紅！本地品牌珍懿坊出品 超市現貨極速沽清 網民評價兩極
飲食
14小時前
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
影視圈
8小時前
鄭丹瑞大女鄭瑤中門大開影性感孕照 盡騷赤裸巨肚豐滿上圍藏不住 首次懷孕驚爆嘔血
鄭丹瑞大女鄭瑤中門大開影性感孕照 盡騷赤裸巨肚豐滿上圍藏不住 首次懷孕驚爆嘔血
影視圈
10小時前
3538970
53歲吳美珩罕現身熱情如火 頭貼頭跟兩屆「人夫影帝」合照表情嫵媚 超凍齡獲讚「廿年冇老過」
影視圈
14小時前
周三晚巴度為「飛輪霸」(圖) 主轡，故捨棄同場「椒椒醒」、「三軍勇將」、「魅力寶駒」及「時尚風趣」等四駒。
巴度為了一匹馬 捨同場四駒
馬圈快訊
2026-01-26 00:01 HKT