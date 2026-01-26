Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

JPEX案｜30歲男子涉洗黑錢2450萬 被控4項洗黑錢罪 轉介區域法院2月訊

社會
更新時間：17:18 2026-01-26 HKT
發佈時間：17:18 2026-01-26 HKT

虛擬貨幣交易平台JPEX涉詐騙案，警方至今檢控16人。其中涉案30歲男子疑於2021年6月至2023年12月處理約2450萬元的犯罪得益，被控4項洗黑錢。案件今於東區裁判法院提訊，控方申請案件轉介區域法院審理，獲主任裁判官張志偉批准。案件將於2月10日在區院提訊，期間被告續准保釋。

被告劉玉恒，被控4項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪。控方今向法庭呈上修訂控罪，並申請案件轉介區域法院審理。

控罪指，被告於2021年6月至2023年12月期間知道或有合理理由相信恒生銀行、眾安銀行、Mox Bank及匯立銀行的4個戶口內共約2450萬元為可公訴罪行的得益，而仍處理上述財產。

案件編號：ESCC2871/2025
法庭記者：王仁昌

