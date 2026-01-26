Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

的士司機穿黑裙屋外走廊自瀆 准保釋2月判刑 求情稱照顧腦退化母親累積壓力

社會
更新時間：13:18 2026-01-26 HKT
發佈時間：13:18 2026-01-26 HKT

51歲的士司機去年身穿黑裙在當時住所外的走廊遊蕩及自瀆，遭鄰居閉路電視拍下及揭發事件。涉案男被告今於東區裁判法院承認在公眾地方的猥褻行為罪，他求情稱「好後悔做咗今次呢件事」，指因工作和長期照顧患腦退化症的母親，不懂得處理壓力而犯案。主任裁判官張志偉考慮到被告現已向醫生求診及處理自身問題，故先索取感化及社會服務令報告，續准被告保釋至2月9日判刑。

走廊遊蕩自瀆遭鄰居CCTV拍下

被告許健誼，今親自行事，他承認1項在公眾地方的猥褻行為罪。案情指，被告當時居於黃竹坑雅濤閣某單位，鄰居自去年4月起察覺被告不時在樓層走廊遊蕩，鄰居感到擔憂，便在自己單位門外安裝了閉路電視。及至10月15日，鄰居翻看閉路電視影像時，發現被告日前曾身穿黑色裙出現在樓層走廊，並露出自己的下體及自瀆。鄰居於是報警，警方同日拘捕被告，他在警誡下承認出於性慾望而犯案。

長期照顧腦退化母親造成壓力

被告過去沒有案底，他求情時透露自己任職的士司機及已婚，他須供養父母，而其母親患上腦退化症。被告稱因為工作及照顧父母，長期累積壓力及不懂處理，因而犯案，他已向醫生求診及定期覆診，「好後悔做咗今次呢件事」，承認日後改過，望法庭給予機會。

准保釋待索報告判刑

張官指案件嚴重，但考慮到被告案發後已採取行動處理自身問題，故先為被告索取感化官及社會服務令報告，並批准被告保釋候判，期間不得接觸控方證人及不可返回案發地點。

案件編號：ESCC900049/2025
法庭記者：王仁昌

