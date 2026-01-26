涉虛報資料申「高才通」 內地男再度缺席提訊 官頒拘捕令充公保釋和擔保金70萬元

47歲持雙程證男子涉為申請「高才通」與妻女來港，而與他人串謀虛報資料作申請。該男子被控一項串謀詐騙罪，今於沙田裁判法院再提堂。被告再度缺席聆訊，擔保人稱自上次提堂後，從不同途徑聯絡被告均不獲回應，被告的妻子亦以消極態度回應。署理主任裁判官鄭紀航應控方申請，發出拘捕令，並充公被告保釋金50萬元，以及人事擔保20萬元。

發拘捕令兼充公70萬保釋及擔保金

鄭官著福州話翻譯於庭內外呼叫被告，均無回應。鄭官指出，被告去年獲准離港回內地照顧病重母親，上次提堂法庭已表示被告大可即日乘高鐵往返香港，惟被告今日仍未現身。擔保人指，續上次提堂後，已透過社交媒體、微信等途徑聯絡被告，但被告都不回應。擔保人直言，因見被告去年多次如約出庭才賦予信任，卻遭辜負，被告的妻子亦以消極態度回應，現時無法聯絡被告。

鄭官最終批准控方申請，發出拘捕令，被告在出庭應訊前不得保釋，另下令充公保釋金及人事擔保金共70萬元。

涉虛報資料申高才通

持中國往來港澳通行證被告陳炳增，原被控為取得入境證而安排作出虛假陳述及向登記主任提供虛假詳情等2罪，早前經修訂後，被控一項串謀詐騙罪。

控罪指被告於某一天，在香港或其他地方，與一名名為「劉先生」的人士，串謀詐騙香港特別行政區政府入境事務處處長及其人員，即藉着被告不誠實地及虛假地向處長及其人員表示自己符合高端人才通行證計劃（B類申請）的資格來港，從而誘使該處長及其人員作出違反其公共職責的行為，即在原本不會批准的情況下批准被告、他的配偶黃曉霞以及他的女兒陳艾希進入香港及在香港逗留。

案件編號：STCC2135/2025

法庭記者：雷璟怡