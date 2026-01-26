博士生認偷拍裙底風光被判160小時社服令 官：相信你有能力去改過

中文大學醫學博士研究生去年9月，在大埔新達廣場扶手電梯，用手機偷拍女途人裙底風光，當場「斷正」被捕。涉案男子早前承認非法拍攝或觀察私密部位罪，今早在粉嶺裁判法院接受判刑。署理主任裁判官香淑嫻判刑時，念被告坦白認罪，案發後有參與輔導課程令自己不再犯事，故「相信你有能力去改過」，終判處他160小時社會服務令。

相信被告認罪有悔意可改正

辯方進一步求情指，早前為被告索取的感化及社會服務令報告內容正面，反映被告自小便是循規蹈矩的人，感化官與被告的母親及妻子接觸時，發現二人對被告的評價甚高，相信被告此次犯案行為與平時舉止不同，被告在犯案後自行參與輔導課程，以解決自身問題，感化官建議判處被告中等時數的社會服務令，被告願意做社會服務令。

香官判刑時指，被告坦白認罪，報告內容正面，顯示其悔意，案發後有參與輔導課程令自己不再犯事，故「相信你有能力去改過」，終判處他160小時社會服務令，惟仍強調控罪性質嚴重，刑罰可判處監禁。

認商場扶手梯上以手機偷拍裙底

30歲被告田天，報稱中文大學研究生，承認非法拍攝或觀察私密部位罪，並表示願意接受社會服務令。控罪指，他於去年9月23日，在大埔南運路新達廣場扶手電梯，操作流動電話拍攝女子X的衣服下方，被告為了性目的（或）不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會以上所描述的行為是否獲得X同意。

案情指，去年9月23日下午4時許，34歲女途人X在案發地使用扶手電梯，被告站在X的身後，用手機拍攝X的裙底照。男途人發現被告的行為後提醒X，X隨即攔截被告。X及後在被告的手機內，發現5張自己的裙底照，並報警求助。被告在警誡下，被告承認出於衝動犯案。

案件編號：FLCC2337/2025

法庭記者：黃巧兒