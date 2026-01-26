巴士安全帶︱議員承認低估民間反應：審議時大家關注第二樣嘢 倡半年後作檢討

【巴士/安全帶】強制巴士乘客佩戴安全帶的新法例昨日（1月25日）生效，坊間對措施的討論熱烈，有市民反映新例在執行上有困難，部分人認為巴士現有的安全帶設計，對短途乘客構成不便。有關的《道路交通規例》修訂，是於上屆立法會通過，立法會資深議員之一、交通事務委員會主席陳恒鑌坦言，上屆議會審議相關法例時，確實低估了民間對安全帶設計及實際操作的反應，並透露當時議員的討論焦點，更多是放在條例中其他事項。他建議在新例推行約半年後作出檢討，以平衡安全與便利。

巴士安全帶︱陳恒鑌承認審議時「焦點喺第二度」 倡半年後檢討

陳恒鑌在電台節目上表示，市民在新例生效後的反應，確實存在兩極化。他觀察到，部分市民為了安全會主動佩戴，但亦有相當一部分人認為巴士上的三點式安全帶「好緊、好難套」，使用體驗遠不如小巴的兩點式安全帶方便，導致在短途旅程中，乘客的佩戴意欲偏低，「的確係有啲唔就手，亦都有啲唔方便」。

相關新聞：

巴士安全帶｜記者早上實測 逾半乘客未佩戴 打工仔憂難落車 大學生稱立法有必要

巴士安全帶｜多數乘客自覺佩戴 莊豪鋒：比想像中多 籲設半年適應期人性化執法 企位可取消？

巴士安全帶︱梁振英：佩戴不為政府為安全 運物局指會確保執法「情理法」兼備

巴士安全帶︱強調法例初衷保障市民安全

陳恒鑌回顧當時立法會的審議過程，明言當時的討論焦點有所不同，議員們花了更多時間與精力，在辯論同系列法案中關於司機使用手提電話的規定，例如的士司機位前可放置多少部手機等議題，反而對巴士安全帶的具體設計、操作便利性等細節，「比較少去討論」。他指出：「審議時大家關注第二樣嘢，反而忽略了安全帶的設計，所以當時未有預計到市民在實際使用時會有這麼大反應。甚至當時有人建議過加設一個鐘仔，如果有人無扣就『嗶嗶』聲。」

陳恒鑌強調，立法的初衷源於2018年大埔公路的嚴重巴士意外，當時的調查報告明確建議推行強制佩戴安全帶，以提升乘客安全，「目標都係想乘客盡量安全」。面對目前市民的反應，他認為在法例推行約半年後，收集足夠的運作數據及市民意見，是一個合適的檢討時機。屆時可探討如何在安全與市民的依從性之間取得更佳平衡，例如研究是否可針對某些路線，在安全帶的設計上作出調整，但他同時承認，任何改裝都牽涉額外成本，需由巴士公司考量。

對於執法層面，陳恒鑌認為單靠執法部門「時鬆時緊」地酌情處理並非長遠之計，因為這或會降低市民的守法意識。他期望警方在執法時能「情理兼備」，但根本性的問題仍需透過檢討法例來解決。他重申，有法例便必須執行，警方面對違規情況亦有其執法責任。

莊豪鋒：昨日現場實測 曾有健碩乘客擋住安全帶

實政圓桌立法會新任議員莊豪鋒則從執法罰則及前期宣傳角度分析。他認為，目前最高罰款5000元及監禁3個月的罰則彈性過大，令執法人員難以判斷，亦令市民感到困惑。

莊豪鋒昨日亦有乘坐多條巴士線實測，指在巴士下層及短途客的佩戴率較低，反而長途路線的上層乘客，尤其希望在車程中休息的市民，佩戴意願較高，認為「有條安全帶纜住，我個安全感都會大啲」。

不過他亦提到一個特別情況，昨日其中一個車程期間，曾遇到身旁乘客堵住安全帶的情況：「我就咁啱坐咗喺個二百幾磅嘅先生隔離，佢就打緊機，我郁一郁，佢又輸咗，咁點算呢？又係咪應該執法呢？」

他建議政府應在執法初期，給予市民一段較長的適應期，並主力進行「教育宣傳」，而非立即嚴厲執法。他以垃圾徵費為例，指出法例通過後仍有修訂空間，相信安全帶措施亦可在日後根據實際情況作出調整。