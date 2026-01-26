天氣︱周末稍為轉涼 天文台調低預測周日跌至14度 立春回暖最高21度

本周初氣溫逐漸回升，天文台預測明日最高可達22度。然而，本周末天氣將再度轉涼，預計周日（2月1日）氣溫下降，最低約14度。下周三（2月4日）適逢二十四節氣中的「立春」，氣溫預計將再次回暖，介乎16至21度。

天文台指，覆蓋廣東地區的雲帶會在未來一兩日轉薄，天色較為明朗。據天文台九天天氣預報，明日氣溫預測介乎18至22度。但天文台預料一股東北季候風會在周末期間影響沿岸地區，天氣將有所轉涼，最低約14度。在「立春」當日（4日），氣溫將回暖至21度，部分地區見23至24度。

天文台表示，一道雲帶正覆蓋廣東沿岸，同時偏東氣流影響該區，預測今日下午短暫時間有陽光，今晚大致多雲。吹和緩東至東北風；展望未來一兩日短暫時間有陽光，周三早上稍涼。隨後一兩日風勢頗大。