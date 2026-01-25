天文台｜早上清涼 日間部分時間有陽光 最高氣溫約21度

一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。

本港地區今日天氣預測，大致多雲。早上清涼。日間部分時間有陽光，最高氣溫約21度。晚上有一兩陣微雨。吹和緩至清勁偏東風，高地間中吹強風。

展望未來一兩日大致多雲及較為潮濕。本週中期天色較為明朗。

分區氣溫

九天天氣預報

一股偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，該區雲量逐漸增多，天氣較為潮濕。而受一股東北季候風影響，本週中期廣東天色較為明朗。預料一道廣闊雲帶會在本週後期覆蓋華南，而季候風補充會在週末期間影響該區。