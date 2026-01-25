Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台｜早上清涼 日間部分時間有陽光 最高氣溫約21度

社會
更新時間：07:04 2026-01-25 HKT
發佈時間：07:04 2026-01-25 HKT

一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。

本港地區今日天氣預測，大致多雲。早上清涼。日間部分時間有陽光，最高氣溫約21度。晚上有一兩陣微雨。吹和緩至清勁偏東風，高地間中吹強風。

展望未來一兩日大致多雲及較為潮濕。本週中期天色較為明朗。

分區氣溫
分區氣溫
九天天氣預報
九天天氣預報

一股偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，該區雲量逐漸增多，天氣較為潮濕。而受一股東北季候風影響，本週中期廣東天色較為明朗。預料一道廣闊雲帶會在本週後期覆蓋華南，而季候風補充會在週末期間影響該區。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
好去處
2026-01-23 18:55 HKT
日本擊敗中國封王。影片截圖
U23亞洲盃｜中國爭首度封王夢碎 決賽不敵日本飲恨
足球世界
9小時前
傳TVB將重播古天樂經典劇《尋秦記》！播出時間疑曝光 電影票房告捷向破億大關邁進
傳TVB將重播古天樂經典劇《尋秦記》！播出時間疑曝光 電影票房告捷向破億大關邁進
影視圈
9小時前
《愛回家》古典小花宣布離巢 碩士畢業捱足5年月入只有呢個數 正式告別演員生涯
《愛回家》古典小花宣布離巢 碩士畢業捱足5年月入只有呢個數 正式告別演員生涯
影視圈
12小時前
錦田的士被私家車攔腰撞拋起翻側 的士2人被困 女乘客送院不治
突發
6小時前
連鎖超市豪派禮物！買滿$88起送米/薯片/啤酒/紅白酒 辦年貨慳足$158
連鎖超市豪派禮物！買滿$88起送米/薯片/啤酒/紅白酒 辦年貨慳足$158
飲食
11小時前
以為幫人減廢！「唔想嘥」贈物騙局崛起 記者放蛇曝光呃錢新模式｜Juicy叮
以為幫人減廢！「唔想嘥」贈物騙局崛起 記者放蛇曝光呃錢新模式｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-23 17:13 HKT
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
網傳地球將「失重7秒」恐致四千萬人死  NASA咁講
網傳地球將「失重7秒」恐致四千萬人死  NASA咁講
趣聞熱話
20小時前
30歲女吃自助餐後腹痛離世 體內三酸甘油脂揭超標26倍 醫生揭致命關鍵
30歲女吃自助餐後腹痛離世 體內三酸甘油脂揭超標26倍 醫生揭致命關鍵
醫生教室
16小時前