流感｜流感活躍指標呈上升趨勢 許樹昌：香港即將進入冬季流感高峰期

社會
更新時間：09:20 2026-01-24 HKT
發佈時間：09:20 2026-01-24 HKT

本港近日天氣轉涼，流感活躍程度顯著上升。中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌在電台節目中指出，多項監測指標均呈上升趨勢，預示香港即將進入冬季流感高峰期。他特別提醒，農曆新年將至，市民外遊、拜年等社交活動頻繁，會增加病毒傳播風險，呼籲尚未接種流感疫苗的市民，尤其是幼童及長者，應盡快接種以加強保護。

流感指標呈上升 兒童重症個案響警號

許樹昌表示，除嚴重兒童個案上升，其他指標亦正在上升，例如呼吸道樣本陽性比例已升至4.6%，逼近4.94%的基頂部接近。院舍及學校的爆發個案更由前一星期的14宗，大幅增加至46宗。醫管局的入院比率亦已超越每萬人0.27的基線。許樹昌預期，若接下來一兩星期指數繼續上升，香港很快會正式踏入冬季流感高峰期。至於會維持多久，他說相信視乎有否新病毒株，現階段難以估計。

疫苗接種率偏低 幼童長者成高危族群

本港在8日內已錄得三宗兒童感染季節性流感後出現嚴重併發症的個案，患者年齡介乎6個月至14歲，當中兩名兒童未曾接種流感疫苗。許樹昌表示，上一季度流感個案中，不論是成人還是兒童的重症患者，均有七至八成未接種疫苗，強調若未打針，一老一嫩較容易出現併發症及增加死亡風險。

許樹昌說，夏季流感高峰期於9月開始，但政府的疫苗9月25日才到達，出現一段時間的空窗期。加上夏季流行的是H3N2病毒株，與過往H1N1主流病毒株不同，令兒童嚴重個案增加。

本港部分群組的疫苗接種率依然偏低。許樹昌特別指出，六個月至兩歲嬰幼兒的接種率僅約23%，情況令人關注，呼籲家長可利用母嬰健康院等渠道為子女接種疫苗。他又指，家長如發現兒童出現持續高燒，呼吸急速、氣喘、精神不佳或嘔吐便需要入院診治。

農曆新年將至 防疫措施不容鬆懈

展望農曆新年，許樹昌預計人流往來將會非常頻繁，令感染風險大增。他建議市民除了盡快打針外，亦要時刻保持個人衛生，例如在乘搭公共交通工具或身處機場等人多擠迫的地方時佩戴口罩，並多注意手部清潔。室內聚會時，亦應確保空氣流通。

許樹昌補充，現時流行的H3N2病毒株（KR分支）傳播性較高，但目前的流感疫苗仍能提供有效保護，根據英國的數據，疫苗可減低七成以上兒童因流感而入院或出現重症的風險，而成年人亦有四成的保護率。對於已在去年九、十月接種疫苗的市民，其保護力仍然持續，無需在短期內再次接種。
 

