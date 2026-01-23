48歲男收5000元與內地女假結婚 判監11個月10日 入境處 : 會嚴打有關罪行
發佈時間：16:47 2026-01-23 HKT
一名香港居民男子被控一項串謀詐騙罪，昨日（22日）在沙田裁判法院被裁定罪名成立並判監禁11個月10日。
被告從中收取港幣5000元為報酬
入境事務處調查行動組在跟進一宗假結婚案件時，發現48歲的被告於2008年，與一名內地居民締結婚姻。由於入境處對被告的婚姻真確性存疑，遂對其展開調查。被告在警誡下承認經一名中介人的安排，與一名內地居民於內地進行假結婚，以協助該名內地居民取得訪港簽注及香港的居留身份。被告從中收取港幣5000元為報酬。
入境處近日起訴被告，被告於昨日承認一項串謀詐騙罪控罪。案件中的內地居民假配偶已於2011年被控串謀詐騙罪，被判處監禁12個月。入境處正繼續調查其他涉案人士，不排除有更多人士被捕。
入境處發言人強調，該處一直十分關注非本地居民透過與香港居民假結婚以騙取香港居留身份的非法活動，並會繼續大力打擊有關罪行。任何人士如以欺騙手段取得香港居留身份，將會被依法取消其香港身份證及居留資格，涉案人士最後亦會被遣返原居地。
入境處發言人警告，根據《入境條例》，任何人士如向入境處職員作出虛假申述乃屬違法，一經定罪，最高罰款為港幣15萬元及入獄14年，協助及教唆者同罪。此外，根據《刑事罪行條例》，任何人士如干犯串謀欺詐罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年。
