地產經紀非法收外圍340萬元 判囚13個月
更新時間：15:34 2026-01-23 HKT
發佈時間：15:34 2026-01-23 HKT
發佈時間：15:34 2026-01-23 HKT
廉署調查揭發一名男子收受足球賽事非法外圍賭注，涉款逾340萬元。涉案男子早前被起訴，經審訊後被定罪，今日(1月23日)在區域法院被判入獄13個月。暫委法官韋漢熙判刑時表示，考慮到本案案情嚴重，涉案金額龐大，犯案時間長，必須判處被告監禁刑罰。
被告賴國驃，59歲，早前被裁定兩項收受賭注罪名成立。
本案源於廉署的貪污調查，發現被告於2016年11月至2020年3月期間，有份經營足球賽事非法外圍投注生意，並從客戶收受賭注共逾340萬元。
調查並揭發一名時任警長就一宗警方調查收賄款50萬元、詐騙儲蓄互助社貸款，以及投注非法外圍賭博。該名警長早前被廉署分兩宗案件起訴貪污及欺詐等罪名，分別判囚18個月及判處240小時社會服務令。
最Hit
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
2026-01-22 13:57 HKT
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
2026-01-22 13:20 HKT
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
2026-01-22 11:46 HKT
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
2026-01-22 07:00 HKT
港人發現杜絕可疑來電妙法！活用Android手機1功能 實測2個月「基本冇再收過詐騙電話」（附教學）
2026-01-22 15:51 HKT
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT
最新畫面曝光！網紅裝修師傅鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
2026-01-22 15:19 HKT