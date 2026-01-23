地產經紀非法收外圍340萬元 判囚13個月

廉署調查揭發一名男子收受足球賽事非法外圍賭注，涉款逾340萬元。涉案男子早前被起訴，經審訊後被定罪，今日(1月23日)在區域法院被判入獄13個月。暫委法官韋漢熙判刑時表示，考慮到本案案情嚴重，涉案金額龐大，犯案時間長，必須判處被告監禁刑罰。

被告賴國驃，59歲，早前被裁定兩項收受賭注罪名成立。

本案源於廉署的貪污調查，發現被告於2016年11月至2020年3月期間，有份經營足球賽事非法外圍投注生意，並從客戶收受賭注共逾340萬元。

調查並揭發一名時任警長就一宗警方調查收賄款50萬元、詐騙儲蓄互助社貸款，以及投注非法外圍賭博。該名警長早前被廉署分兩宗案件起訴貪污及欺詐等罪名，分別判囚18個月及判處240小時社會服務令。