公屋｜租置購買意欲僅12% 長者戶欠負擔能力、嫌樓齡高 柯創盛：重推須考慮業權及維修

房委會最新進行的2025年公營房屋住戶綜合統計調查顯示，現居於租置計劃屋邨的公屋租戶中，僅約12%表示有意購買自住單位。房委會資助房屋小組成員柯創盛分析，經濟前景不明朗、單位負擔能力及樓齡老化等是主要影響因素，導致市民在置業決策上更趨審慎。

租置戶購買意欲跌 柯創盛：租戶多為長者

柯創盛今(23日)在電台節目中指，今次是兩年一度的恆常調查，認為有約12%住戶考慮購買現居租置單位，數字屬「正常現象」。他解釋，有能力及意願的租置戶，大部分「基本上已經買了」；目前仍未購買的租戶，多為年長的「老友記」，或對單位負擔能力、日常管理，以至單位本身是否合乎心意等多有考量。至於尚未決定的家庭，多考慮生活空間及地點等因素。他認為，隨著租戶年齡增長及屋邨樓齡老化，可以預見不會購買的比例將會持續增加。

重推租置須考慮日常管理及維修

對於應否重推租置計劃，柯創盛認為公屋居民對租置有「剛性需求」，但若要推行「租置計劃2.0」，政府要思考業權管理及維修安排。他指出，地區內很多住戶對業權管理感困擾，可考慮引入專業的物業管理公司，或由房委會擔當「管理人」角色，為屋邨提供更好的管理和支援。他又說，即使重推計劃會帶來收入進帳，但要思考投入的金額，包括房委會已支付建築費，以及為每個租置單位注資約1.4萬元作未來維修項目。

經濟環境影響住戶購買租住單位意向

對於「未決定」或「不知道」是否購買自住單位的比例大增，公屋聯會總幹事招國偉在同一節目表示，目前整體經濟環境和樓市狀況令市民普遍持審慎態度，住戶會因應自己的年紀及經濟狀況考慮是否參與租置計劃，部分住戶較年長，經濟不太好，甚至可能正申請綜援，因此選擇租住單位大於購買單位。

此外，政府近年推出了「綠置居」等多個資助出售房屋項目，為公屋租戶提供了更多元的選擇。招國偉認為，這讓租戶不急於購買現居的舊單位。

樓齡及維修開支影響置業決定

對於明確表示不考慮購買現居租置單位的租戶，樓齡高和日後維修開支是主要考量。招國偉表示，不少租置屋邨樓齡已高達二、三十年，準業主需承擔的潛在維修成本，令不少人卻步。