南丫海難死因｜家屬批死因庭裁決「一面倒」 後續與律師團隊跟進：事件絕對劃唔上句號

南丫海難釀成39人身亡，死因庭時隔13年召開死因研訊，死因裁判官周慧珠裁定39名罹難者「非法被殺」，她昨（22日）在庭上評論，遇難者家屬要求海事處驗船督察帶備圖則年檢屬「不切實際」。在海難中失去胞弟的梁淑玲今早（23日）在電台節目表示，法庭結果「一面倒」，撇除乘客應有逾百人上過「南丫四號」船做年檢、複檢、設計等工作，卻沒有發現問題。

家屬質疑裁判官指水密門與事件無關

梁淑玲表示，相信家屬近兩日最氣憤的點有兩個，一是事發至今13年，仍無人能解釋為何涉事船隻的圖則標明有水密門，但實際結構中卻沒有。即使死難者家屬和海事處的專家證人指出有水密門對船隻沉沒速度有影響，裁判官卻指水密門與事件無關，她不理解裁判官所作出的決定。

家屬稱裁「非法被殺」意義不大

梁淑玲續指第二點，船隻設計圖應有好多人看過，但多次年檢都沒有發現缺少水密門。她不理解8次年檢，海事處人員都只持一張紙上船，未有任何圖則和表格，「兩手揈揈咁上到去隻船嗰度，然後行一個圈就話佢（船）穩陣」，直斥「點解我唔搵個阿婆上去呢？其實都已經做到呢個效果喎」。

裁判官指海事處人員工作繁重，如家屬要求每次年檢帶備圖則是「不切實際」。梁淑玲對此說法感到不滿，「workload（工作量）爆咗係咪就可以代表大家嘅安全可以放喺次等呢？」她亦稱「非法被殺」的裁決對家屬而言意義不大，家屬想知道「非法被殺」的原因。

梁淑玲表示，事件「絕對劃唔上句號」，家屬之後會與律師團隊討論後續情況。她形容家屬只是「升斗市民」，歷經13年追尋真相，近兩日已是「心力交瘁」。

死因庭最大意義是家屬可透過代表律師參與

另一死難者家屬徐志盛在節目中澄清，外界誤以為今次死因庭裁定死者「非法被殺」，但實際上兩名船長早在2015年已被刑事法庭裁定誤殺罪成，當時已確立非法被殺的事實，裁判官只是引述當年裁決。他表示，死因庭對家屬的最大意義，在於這是家屬唯一可以透過代表律師發問及參與的機會，而過去內部調查等家屬均無機會參與。

他指出，海事處人員工作繁忙並不是疏忽的一個合理化理由，但裁判官又指船員員工工時太長與事件無因果關係，批評「咁樣講嗰班船員，但又幫住海事處」很不公平，形容裁判官所用字眼奇怪，所作出的評論自相矛盾。他亦稱，事件未完難總結，每逢國慶仍會想起事件。

事發時在船上的趙炳全直言判詞「好離譜」，認為事發後船隻在118秒內迅速沉沒並不合理，原希望透過死因庭查明原因卻無果。若船隻設有水密門，或能為乘客爭取更多逃生時間，惟判詞中並未深入探討沉沒速度與水密門之間的關聯，他對此感到匪夷所思。

相關新聞：

死難者家屬對裁決「極度失望、不滿」 質疑裁判官憑何否定專家意見 面對裁決直言愧對死者

南丫海難死因│官指要求海事處驗船主任年檢時留意到缺少水密門屬「不切實際」 家屬當場拍枱泄憤拉隊離席

南丫海難死因│法庭指財利董事羅愕瑩誠實 家屬感極度失望 直指説法「匪夷所思」