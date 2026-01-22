Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廉署拘「莊臣控股」3名僱員 包括一名高級管理層 涉違防止賄賂條例

社會
更新時間：21:17 2026-01-22 HKT
發佈時間：21:17 2026-01-22 HKT

莊臣控股有限公司今日晚上（22日）發公告表示，廉署昨日（21日）拘捕「莊臣控股有限公司」3名僱員，包括一名高級管理層及兩名僱員，以調查相關僱員觸犯香港法例第201章《防止賄賂條例》第 9(1)條。「莊臣」表示，鑑於調查，董事會於昨日已決議即時暫停相關僱員的所有營運、行政及執行職務及權力，直至另行通知為止。

「莊臣」強調，公司無董事及/或其他僱員就調查被拘捕，亦無公司或公司任何附屬公司、董事及╱或僱員概無被廉署提出檢控。「莊臣」董事會認為，集團的業務及營運維持正常，公司正在獲取有關調查的進一步資料。該公司將根據上市規則適時作出進一步公告。

莊臣控股(01955.HK) 自今日(22日)上午9時正於聯交所短暫停止買賣。

按公司網頁，香港莊臣控股有限公司(「莊臣」)（股份代號：1955）是大型環境衞生服務供應商，過去承接了許多大型項目，包括樓宇、公園及康樂中心、街道及教育機構清潔項目，隨著社會發展及大眾對生活質素的要求逐漸提高，環境衞生服務需求日益提升，莊臣在原有的環衞服務上，為不同客戶層提供各類型切合需要的增值服務。

