Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南丫海難死因│港燈尊重裁決 已全面檢討並實行多項措施包括驗收新船機制

社會
更新時間：19:54 2026-01-22 HKT
發佈時間：19:54 2026-01-22 HKT

南丫海難死因審結，死因裁判官周慧珠裁定39名罹難者「非法被殺」，同時向涉案包括海事處、財利船廠及港燈等給予建議。港燈回應尊重死因庭裁決，並稱已按2013年調查委員會等建議，檢討並進行多項安全管理措施及優化制度，包括驗收新船機制。

港燈就死因研訊回應指，尊重死因庭的裁決，表示今次事故對公司而言極為沉痛，亦已再一次向已離世的同事和其他罹難者的家屬致以最深切的慰問。港燈提及，事故發生後，已即時根據2013年調查委員會的建議及其他建議全面檢討並落實多項安全及船隊管理措施，包括驗收新船的機制、提升船隊的設備及安全標準、優化內部審核和安全制度，務求進一步保障乘客及船隊安全。港燈補充，會仔細審視判辭內容，並評估任何可以進一步提升安全及管理水平的空間，在可行的情況下予以落實。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大棋盤即時｜火災問責須視乎調查結果 消息：高官換馬另有玄機
01:22
大棋盤即時點評｜火災問責須視乎調查結果 消息：高官換馬另有玄機
政情
6小時前
01:48
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
13小時前
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
生活百科
6小時前
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
投資理財
6小時前
91歲羅蘭3日前缺席胡楓生日近況曝光 約一男星歎茶似「母子」 去年攙扶龍婆出席喪禮
91歲羅蘭3日前缺席胡楓生日近況曝光 約一男星歎茶似「母子」 去年攙扶龍婆出席喪禮
影視圈
7小時前
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
樓市動向
8小時前
最新畫面曝光！網紅師傅裝修鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
最新畫面曝光！網紅裝修師傅鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
66歲《香港早晨》台柱三代同堂慶祝結婚41周年 背景猛料碩士畢業曾任經理 前主持太太撞樣關菊英星味濃
66歲《香港早晨》台柱三代同堂慶祝結婚41周年 背景猛料碩士畢業曾任經理 前主持太太撞樣關菊英星味濃
影視圈
6小時前
四眼惡女巴士車尾發難 聲稱被摸喪罵男子 一原因全車乘客竟唔幫｜Juicy叮
四眼惡女巴士車尾發難 聲稱被摸喪罵男子 一原因全車乘客竟唔幫｜Juicy叮
時事熱話
4小時前