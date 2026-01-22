南丫海難死因│港燈尊重裁決 已全面檢討並實行多項措施包括驗收新船機制

南丫海難死因審結，死因裁判官周慧珠裁定39名罹難者「非法被殺」，同時向涉案包括海事處、財利船廠及港燈等給予建議。港燈回應尊重死因庭裁決，並稱已按2013年調查委員會等建議，檢討並進行多項安全管理措施及優化制度，包括驗收新船機制。

港燈就死因研訊回應指，尊重死因庭的裁決，表示今次事故對公司而言極為沉痛，亦已再一次向已離世的同事和其他罹難者的家屬致以最深切的慰問。港燈提及，事故發生後，已即時根據2013年調查委員會的建議及其他建議全面檢討並落實多項安全及船隊管理措施，包括驗收新船的機制、提升船隊的設備及安全標準、優化內部審核和安全制度，務求進一步保障乘客及船隊安全。港燈補充，會仔細審視判辭內容，並評估任何可以進一步提升安全及管理水平的空間，在可行的情況下予以落實。