本港上月消費物價指數按年升1.4% 主因旅費和進出香港交通費用上升

社會
更新時間：16:56 2026-01-22 HKT
發佈時間：16:56 2026-01-22 HKT

政府統計處今日（22日）公布2025年12月份的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，2025年12月份綜合消費物價指數按年上升1.4%，較2025年11月份的相應升幅（1.2%）為高。

因旅遊費用和進出香港交通費用上升所致

剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在2025年12月份的按年升幅（即基本通脹率）為1.2%，亦較2025年11月份（1.0%）為高。按年升幅擴大主要是由於旅遊費用和進出香港交通費用上升所致。

交通、煙酒及住屋等均錄升幅

在各類綜合消費物價指數組成項目中，錄得按年升幅類別包括交通（上升4.3%）、雜項服務（上升2.3%）、煙酒（上升2.0%）、住屋（上升1.6%）、雜項物品（上升1.2%）、外出用膳及外賣（上升1.1%），以及基本食品（上升0.7%）。錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌2.6%）、衣履（下跌1.7%），以及電力、燃氣及水（下跌1.6%）。

政府 : 料整體通脹短期內應保持輕微

政府發言人表示，2025年12月消費物價通脹保持輕微。當月基本綜合消費物價指數按年上升1.2%，2025年全年按年上升1.1%，與前一年相同。各主要組成項目的價格壓力繼續大致受控。展望將來，由於本地成本及外圍價格壓力仍然溫和，整體通脹短期內應保持輕微。

 

