六合彩｜頭獎800萬今攪珠 即睇100期最旺號碼！
更新時間：13:53 2026-01-22 HKT
發佈時間：13:53 2026-01-22 HKT
由於上期六合彩多達5注中頭獎，今期無多寶累積，頭獎基金重回800萬。六合彩將於今日攪珠，截止時間為晚9時15分，截至目前為止，投注額有21,875,603。
近100期最旺的號碼分別是6(20次)、24(20次)、28(20次)、32(23次)、39(19次及45(19次)。當中以32為最旺，並開出32次。若以近10期最旺號碼而言，則結果有很大分別，分別是1(3次)、2(3次)、13(3次)、24(3次)、27(3次)及46(3次)。
買六合彩講求「好意頭」，多人中頭獎的「幸運投注站」買六合彩，截至2025年6月30日，香港賽馬會統計最多人中頭獎的10大場外投注站！
1. 中環士丹利街
地址：中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖
中六合彩頭獎次數：47次
2. 屯門市廣場
地址：屯門市廣場第三期地段277號地下
中六合彩頭獎次數：45次
3. 荃灣青山道
地址：青山公路 - 荃灣段 300-350 號，荃錦中心地下B2舖
中六合彩頭獎次數：41次
4. 尖沙咀漢口道
地址：尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下
中六合彩頭獎次數：41次
5. 上環干諾道西
地址：上環干諾道西3號億利商業大廈地下D - F及G1舖
中六合彩頭獎次數：40次
6. 觀塘廣場
地址：觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15及M20
中六合彩頭獎次數：37次
7. 九龍灣德福
地址：九龍灣宏開道16號德福大廈二樓4號舖
中六合彩頭獎次數：35次
8. 大埔廣場
地址：安泰路1號大埔廣場地下商場七號舖
中六合彩頭獎次數：35次
9. 上水石湖墟
地址：上水石湖墟新豐路134-140A號A地下
中六合彩頭獎次數：35次
10. 大埔廣褔道
地址：廣褔道158-172號大埔商業大廈地下
中六合彩頭獎次數：30
