以虛構報價單助奪標工程項目 六旬工程承辦商被判240小時社會服務令

68歲工程承辦商涉虛構其他工程公司的報價單，使自己公司以低價獲判筲箕灣一個私人屋苑的16個工程項目，涉款逾26萬元。該承辦商早前承認一項欺詐罪，今於東區裁判法院被判240小時社會服務令。裁判官林子康判刑時指，控罪性質嚴重亦牽涉不少金額，但客觀而言被告並非在完全缺乏資格下進行工程，可見他不是存心謀取私利。

林官指，社會服務令報告顯示被告有明顯悔意，過往案底並不類同。林官指出，儘管控罪性質嚴重，涉案金額亦不少，但被告並非在沒有資格的情況下犯案，可見他不是存心謀取私利，而工程完成後亦無投訴，反映質素獲肯定。林官考慮到，被告已賠償涉案工程全部利潤逾7萬元，他年事已高，本案僅為人生中第二次犯事，故判處240小時社會服務令。

辯方求情指，圍標事件常涉沒有牌照的工程公司，他們蒙混過關以圍標方式奪標，林官留意到涉案工程完成後並無投訴。辯方另指被告有充足悔意，遂冀法庭能判以社會服務令。

被告毛文佳，是大通渠務水電工程東主，他承認一項欺詐罪。案發時筲箕灣新城中心的業主立案法團為屋苑工程項目招標，時任新城中心物業主任呂建法協助處理，按法團規定每項工程須取得至少3份報價單，價低者得。法團於2017年8月至2023年5月期間，就16項工程項目收到大通及另外2間工程公司的報價單，大通以低價中標，收取逾26萬元工程費用，惟之後揭發被告偽造另外2間工程公司的報價單。被告被拘捕後表示，是應呂建法的要求而偽造標書。

案件編號：ESCC2696/2025

法庭記者：雷璟怡