每日雜誌‧人物誌｜籌辦花燈節凝聚大澳情 張敏芳功成身退隨心走我路

每逢中秋佳節，大澳吉慶街掛滿手繪燈籠，背後有原居民張敏芳支撐。面對颱風來襲，她和義工迅速移除燈海，再於風後重新掛上；遊客如織，她被罵管理不善，默默手執擴音器在橋上疏導人流。一路走來，花燈節成功凝聚村民，成為大澳名物，惟她長期處於輿論風口。年前突如其來的喪親之痛，終把她壓垮。她一度自我放棄，幸得朋友在旁扶持，靠運動「重生」。踏入知非之年，她決定功成身退，將花燈節交由社區接棒，並承諾更愛自己，「沒有甚麼不捨，也沒甚麼可以留下。隨心出發，走自己當走的路。」

每逢中秋，大澳吉慶街的燈海綿延數里，為小漁村帶來熱鬧的新景象。

中秋花好月圓，大澳吉慶街的燈海綿延數里，遊客如織，為小漁村帶來熱鬧的新景象。燈景背後是民間團體「大澳非茂里」的創意，惟經歷人情冷暖，當初的團隊僅餘原居民張敏芳（German）獨力支撐。

2018年，German與兩位大澳居民參加一個「追夢計劃」，贏得1萬元種子基金，加上部分店舖贊助，便以環保回收物料製作出一條近4米長的竹篾鯉魚燈籠，再於大澳街頭掛上300個燈籠，凝聚村民，為大澳花燈節掀開序章。當年，花燈節遇上超強颱風「山竹」襲港，她和義工迅速移除燈海，再於風後重新掛上，獲傳媒廣泛報道，成為一時熱話。

遊客感激營造喘息空間

「我在大澳扎根，對這個地方有情。」German直言，大澳人口老化、交通偏遠、缺乏娛樂，一直希望有新思維激活社區，增添節日氣氛，繼而吸引年輕大澳人回流。團隊舉辦花燈活動，讓不同社會階層手繪燈籠，燃亮街頭巷尾。在其眼中，大澳美如畫，「燈籠加上特別的棚屋結構，還有水鄉的倒影，媲美外國城市。」

German坦言，舉辦花燈節難度高，除了製作及掛上燈籠，更要聯絡各街各巷的商戶合作手動「亮燈」，「我們一鼓作氣，由零開始做。」花燈節取得空前成功，她直言，最初計劃只做1年，希望小區仿效，百花齊放，後來得到鄉事委員會支援，深入社區，才一直繼續舉辦，逾千燈籠燃亮百家，「我們從沒想過以此在大澳留名。」

她難忘有五代同堂的家庭在燈海下留影，更有遊客向她道謝，感激大澳為港人提供一個喘息的空間，「十分感動，好像重塑老香港的情懷與人情味。」

在張敏芳眼中，大澳美如畫。

俗語說，人紅是非多。坊間傳出她藉活動牟利，離間她和義工團隊，並惡言相向，「有人『眼紅』，一有事發生便一沉百踩。」她說，各街各巷逐漸分黨分派，有居民不斷指罵她，甚至剪爛燈帶，但實際上，花燈節由她貼錢舉辦。疫情期間，港人無法外遊，German在花燈節前夕已與鄉親開會，商討如何疏導人流，沒料相關單位未有按計劃安排巴士接載遊客。人潮壅塞，有居民不滿家前逼滿外來人，她再次首當其衝，承受街坊的怨氣，「其實我只是一個『女人仔』，全都由我獨力承擔。」

她說，「大澳非茂里」兩位拍檔是城市人，來大澳定居是希望遠離煩囂，加上尋覓到新發展方向，已漸漸淡出。她以為只要沉住氣，總能跨過難關，怎料親人癌症擴散，突然離世，成為壓垮她的最後一根稻草。

張敏芳在2012年成立「大澳流浪貓之家」。

靠朋友及健身重新振作

2024年，與German同住的阿姨乳癌擴散至肝臟，生命垂危。German哽咽指，過去心有不快，與阿姨喝杯茶、訴訴苦，悶解愁消；看着阿姨痛不欲生，她心如刀割，最終在冬至那天話別，「她選擇在大澳離開……我知道她會死，但那種痛太難受了。」

經歷喪親之痛，German淡然地回歸日常，有日被貓咬傷，她未有多加理會，卻成大禍，「不知為何（傷患處）越來越腫，後來手指更發黑。」她指，當自己意識到嚴重性，隨即趕到急症室求診，醫生馬上籲她做手術。惟往後十多天，由於其免疫系統崩潰，無法種菌，手指傷口一直化膿，漸漸變形扭曲，她更全身發痛腫脹，令她一度心死，「不想再捱下去」。

昔日為社區打拼的片段，不斷在其腦海轉動，當中不乏被唾罵的聲音，她不禁自問，「為何我做好事，要被人惡言相向？我純粹愛這個地方，想多做一點事情。」

傷癒出院後，German仍然全身腫脹和失眠，她嘗試健身，一個月已經開始「消腫」，後來經朋友介紹，參與室內健身競賽，領悟更多，「整個過程很辛苦，但你沒有藉口，過得到便能挑戰到自己。」

張敏芳幸得到朋友扶持，靠運動「重生」。

張敏芳參與室內健身競賽。 Coach Junvie HYROX提供

指上留痕，在German眼中，是一道生命的烙印。她指，10多年前失婚，與大澳流浪貓相伴，後來因為花燈得到成就感，又把自己弄得焦頭爛額。如今踏入知非之年，她決定功成身退，將活動交由社區接棒，並承諾更愛自己，「沒有甚麼不捨，也沒有甚麼可以留下。隨心出發，走自己當走的路。」

生於斯，長於斯。大澳是German的家，永遠不變。

張敏芳將與團體合作，在大澳製作海鹽。

記者：仇凱瑭