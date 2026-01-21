賽馬會自然保育中心開幕 料每年惠及逾4.2萬人 陳國基：冀讓自然成為香港未來核心

由賽馬會慈善信託基金捐助、嘉道理基金會撥款的「賽馬會自然保育中心」今（21日）正式開幕，位於嘉道理農場暨植物園園區內，亦是首個順着梯田地形興建的建築物。該中心日後將舉辦各類公眾教育活動，預計每年惠及逾4.2萬人。開幕典禮由政務司司長陳國基、賽馬會副主席黃嘉純及嘉道理農場暨植物園主席麥哥利等嘉賓主禮，並舉行雀鳥野放儀式，將6隻經野生動物拯救中心治療後康復的本地原生珠頸斑鳩野放，以紀念中心開幕。

陳國基：政府一直致力保護香港生物多樣性

陳國基於致辭時表示，政府一直致力保護香港的生物多樣性與環境，上月公布更新的香港《生物多樣性策略及行動計劃》，既反映全球目標，也呼應國家的保育戰略。該計劃勾劃出香港在未來十年如何保護自然並支持可持續發展。他亦指出各界通力合作的重要性，自然保育與生物多樣性需要持續的關注與合作，期待各界繼續合作，讓自然成為香港未來的核心。

黃嘉純指，可持續發展是香港賽馬會慈善信託基金的九項策略範疇之一，而對「賽馬會自然保育中心」的捐助，體現了馬會對可持續發展及構建宜居香港的承擔。

中心獲評金級標準 辦公眾教育活動料年惠4.2萬人

該中心樓高4層，自2016年開始構思，於2019年動工，並獲得綠建環評新建建築暫定金級標準。大樓由上至下包含眾多綠色建築元素，包括綠色屋頂、採光天窗、低輻射玻璃及太陽能供熱系統；亦有為野生動物提供棲息空間，包括生態格網牆、約22個鳥箱和蝙蝠箱、多種原生植物，以及防止雀鳥誤撞玻璃的點狀貼紙；日後將舉辦各類公眾教育活動，以推廣保育及環境意識，預計每年惠及逾4.2萬人。

大樓建築師黃德明解釋，在構思設計時，並非把它視為「摩天大樓」，而是一座與原有地貌有關連的建築，想像的是「全民建築」，不僅為人類，也為植物和動物而設，從尊重園區地貌的梯田式設計，到為野生動物提供庇護的生態格網牆，每一個元素都旨在與自然對話，「在香港較少有梯田山坡，而在梯田地貌上，興建新的建築物就更加少，相信這大樓是第一個」。

黃德明提到，設計及建築時面臨挑戰，「我們也是第一次設計（順着梯田的建築物），因為若沒有這個地勢，也不會特意製造這樣的梯田，加上嘉道理較少有是經政府建築物條例批核、較大型的建築項目」，故沒有過去其他的案例下，要花較多的功夫，且經不同政府部門批核，耗時較長。

記者：何姵妤

攝影：汪旭峰