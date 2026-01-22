私隱公署30周年│特別製作小學巡迴音樂劇誌慶 引導學生認識安全使用AI及慎用社交媒體

個人資料私隱專員公署（私隱專員公署）為慶祝成立30周年誌慶，特別製作全新的小學巡迴音樂劇《私隱劇場：AI「智」安全》，為誌慶活動揭開序幕。音樂劇講述一名小五學生在使用人工智能（AI）及社交媒體時，因忽略私隱風險而遭受網絡欺凌，令她與家人朋友深受困擾。公署希望藉此音樂劇引導學生認識如何安全使用AI及慎用社交媒體，並向網絡欺凌及「起底」說「不」！

私隱專員鍾麗玲親自主持有獎問答環節 與一眾小學生互動

該音樂劇為私隱專員公署「小學生保障私隱活動」的重點項目之一，獲得教育局支持，並於本學年在全港30間小學巡迴演出。公署於昨日（21日）舉辦專場，邀請政制及內地事務局副局長胡健民及其他嘉賓，到嘉諾撒聖方濟各學校與超過300名小一至小三學生觀賞演出。個人資料私隱專員鍾麗玲亦親自主持有獎問答環節，與一眾小學生互動，以加強他們對保障及尊重個人資料私隱的意識。

胡健民 : 同學要時刻鍛鍊辨別真偽的判斷力和警覺性

胡健民表示， AI生成的作品像真度越來越高，令人難辨真偽。同時，AI所生成的資料並非一定準確，不少AI是採納了虛構的資訊，因此所生成的資料亦有虛構成份。他提醒同學眼見未必為實，要時刻鍛鍊自己辨別真偽的判斷力和警覺性。他亦祝賀公署成立30周年，並感謝公署多年來一直努力守護市民的個人資料私隱。

鍾麗玲表示，非常高興與大家一同見證私隱專員公署成立30周年這個重要的里程碑。30周年的誌慶主題是「守護私隱．改革創新」，寓意公署在瞬息萬變的數碼時代，既要堅守保障私隱的初心，做好「守護者」的本分；同時求進創新，在AI世代中擔當「改革者」的角色，推動社會共同邁向更安全、更尊重個人資料私隱的未來。

公署推30周年標誌 以「鎖」為設計基礎

為此，私隱專員公署亦推出全新的30周年標誌，以「鎖」為設計基礎，寓意在日益複雜的數碼時代中，公署如同一把堅韌的鎖，全面守護個人資料私隱；鎖亦同時象徵安全，代表公署致力推廣AI安全及數據安全，幫助機構及市民更安心地使用新興科技。

另外，為慶祝30周年，私隱專員公署今年策劃一系列教育及宣傳活動，包括公署30周年保障私隱峰會、AI安全及網絡安全企業峰會、小學巡迴音樂劇、小學生故事書、30周年電台廣播系列等，藉此進一步向社會各界推廣保障及尊重個人資料私隱的文化。

除胡健民外，政制及內地事務局副秘書長施金獎 、公署個人資料（私隱）諮詢委員會委員羅輝及連浩民、科技發展常務委員會前委員劉偉經特邀教授及委員朱偉年博士，以及教育局課程發展主任（科技教育）樊栩沂，與嘉諾撒聖方濟各學校校長丁莊欣惠及學生一同觀賞演出。

記者 蔡思宇

攝影 葉偉豪