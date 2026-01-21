Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

輸入外勞︱3名僱主因違規被行政制裁 包括北河（明河）燒臘飯店、淘多多（荃灣）等

社會
更新時間：14:25 2026-01-21 HKT
發佈時間：14:25 2026-01-21 HKT

勞工處宣布，對寶慶豐有限公司、北河（明河）燒臘飯店及其經營者，以及淘多多（荃灣）有限公司實施行政制裁，由2026年1月19日起拒絕處理上述僱主隨後兩年在「補充勞工優化計劃」（優化計劃）下提交的輸入勞工申請，並同時中止處理其已提交的申請。

輸入外勞︱涉拒聘合資格本地求職者

勞工處早前接獲投訴及經調查後，確定上述僱主違反優化計劃有關本地招聘的規定，包括：

1. 寶慶豐有限公司申請輸入普通文員及會計文員期間，未經本處同意下增加對本地求職者的招聘要求，並拒絕聘用符合原有要求的本地求職者；

2. 北河（明河）燒臘飯店及其經營者申請輸入廚房幫工時，沒有向求職者提供所有已通過勞工處初步甄別的職位空缺，導致求職者不接受聘任，等同拒絕聘用合資格的本地求職者；以及

3. 淘多多（荃灣）有限公司申請輸入倉務員時，拒絕聘用合資格的本地求職者。

勞工處發言人指：「經優化計劃申請輸入勞工的僱主，必須嚴格遵守優化計劃的規定，包括優先聘用合適的本地勞工。優化計劃訂明，僱主如違反勞工或入境法例、優化計劃或標準僱傭合約的規定，勞工處會作出行政制裁，包括撤銷僱主已獲得的輸入勞工批准，以及拒絕處理僱主隨後提交的申請。」

