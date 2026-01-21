理大愛國主義教育基地揭牌 培育愛國年輕一代 5月首批學生代表團將赴當地交流

香港理工大學與西安交通大學今日（21日）舉行「理大愛國主義教育基地（香港） 」揭牌儀式，理大成為香港首間同時於香港及中國內地設立有關示範基地的大學。民政及青年事務局局長麥美娟、外交部駐港特派員公署新聞及公共關係部主任黃景睿、中央政府駐港國家安全公署處長曹奇峰等出席活動。

林大輝：要實現「中國夢」離不開愛國精神

理大校董會主席林大輝致辭指，「中國夢」是全國人民的夢，要實現國家富強、民族振興、人民幸福的「中國夢」，離不開愛國精神，「中國夢」與愛國精神緊密相連。他亦指，理大和西交大已有逾20年的合作關係，擁有深厚「兄弟感情」，愛國主義教育基地是兩校深化合作、攜手推動的重要新項目，目的是培育更多愛國的年輕一輩造福社會及貢獻國家。

張立群：引導青年一代厚植家國情懷是重要使命

西安交通大學校長張立群表示，抓好愛國主義教育、引導青年一代厚植家國情懷，是教育工作者肩負的重要使命，兩校共建愛國主義教育基地，正是踐行這一使命的生動實踐。基地的建立是兩校貫徹落實《中華人民共和國愛國主義教育法》、共推愛國主義教育融入育人體系的重要舉措。

為期7日交流共約250名學生參加

理大計劃今年5月組織首批學生代表團赴西安基地交流，活動涵蓋考察西安歷史文化遺產、到訪當地科技企業，並設專題學術講座、校際學生座談和服務學習等。理大內地發展總監陸海天表示，交流行程為期7日，大概會有5個代表團，共約250名學生參加。

愛國主義教育基地是一個綜合性教育平台，除組織學生交流外，還承擔其他職能，包括課程與教材開發、資源對接與平台建設、師資培訓與學術交流、項目評估與成效研究、社會服務與公眾教育。

香港基地負責整體規劃及課程標準制定

理大指，香港基地作為總基地，將發揮統籌、協調與支持的核心作用，負責整體規劃、資源整合、課程標準制定、師資培訓以及質量評估，並推動內地各基地之間的協作與經驗共享。

理大亦計劃與內地更多高校、政府機構及文化單位合作，在南京等具有重要愛國主義教育意義的歷史文化名城設立教育基地，預計在未來3至5年內穩步推進該擴展計劃。

記者、攝影：曹露尹

