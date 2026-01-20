Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

本港最新失業率維持3.8% 逾13.8萬人無工開 政府：消費氣氛改善助穩定勞工市場

社會
更新時間：16:38 2026-01-20 HKT
發佈時間：16:38 2026-01-20 HKT

政府統計處今日（1月20日）發表最新勞動人口統計數字，顯示2025年10月至12月的經季節性調整失業率為3.8%，與2025年9月至11月相同；同期就業不足率則由1.6%微升至1.7%。

運輸業及資訊及通訊業升幅最高

與上一個3個月期間比較，2025年10月至12月各行業的失業率（不經季節性調整）升跌不一，但整體變動幅度輕微。就業不足率方面，上升主要見於運輸業及資訊及通訊業，而清潔及同類活動業的就業不足率則有所下跌。

統計顯示，總就業人數由2025年9月至11月的3,669,900人，下跌至2025年10月至12月的3,667,000人，減少約2,900人。同期總勞動人口亦由3,814,300人下跌至3,805,200人，減少約9,100人。

失業人數（不經季節性調整）方面，由上一個3個月期間的144,400人，下跌至138,200人，減少約6,200人；而就業不足人數則由60,900人，上升至64,800人，增加約3,900人。

孫玉菡：本地消費氣氛改善 助穩定勞工市場

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新數字時表示，2025年10月至12月經季節性調整的失業率維持在3.8%，與上一個3個月期間相同，而就業不足率則微升0.1個百分點至1.7%。他指出，同期勞動人口及總就業人數輕微下跌，失業人數進一步減少。

展望未來，孫玉菡表示，香港經濟持續增長，加上本地消費氣氛改善，應有助穩定勞工市場，但部分行業的就業情況或會因經營環境的挑戰而繼續受到影響。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
22小時前
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
影視圈
8小時前
飲用水風波︱政府撤回向陳嘉信頒授銀紫荊星章決定 稱陳嘉信作為部門首長應承擔責任 另懲處三名物流署人員包括首長級
02:43
飲用水風波︱政府撤回陳嘉信銀紫荊星章 稱部門首長應承擔責任 另懲處物流署3人員包括首長級
政情
7小時前
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
飲食
2026-01-19 17:51 HKT
搜救人員在現場找尋失蹤直升機。請者提供圖片
00:42
日本阿蘇火山直升機失蹤現場照片曝光 香港遊客：天氣多雲或影響能見度
即時國際
40分鐘前
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
2026-01-19 10:25 HKT
飲用水風波︱陳嘉信不停退休金？ 楊何蓓茵：下屬未及時上報故無疏忽
飲用水風波︱陳嘉信退休金「袋袋平安」？ 一文睇清涉事人員責任及後果
政情
4小時前
大寒天氣︱天文台：今晚起轉涼、明起連續三日寒冷 「濕凍」夾擊體感溫度或更低 遠超上次降溫
01:19
大寒天氣︱天文台：今晚起轉涼、明起連續三日寒冷 「濕凍」夾擊體感溫度或更低 遠超上次降溫
社會
8小時前
02:04
飲用水風波｜政府撤回陳嘉信授勳 回歸至今12人遭「搣柴」 許仕仁勳銜最高（附名單）
政情
5小時前
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
生活百科
22小時前