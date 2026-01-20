本港最新失業率維持3.8% 逾13.8萬人無工開 政府：消費氣氛改善助穩定勞工市場

政府統計處今日（1月20日）發表最新勞動人口統計數字，顯示2025年10月至12月的經季節性調整失業率為3.8%，與2025年9月至11月相同；同期就業不足率則由1.6%微升至1.7%。

運輸業及資訊及通訊業升幅最高

與上一個3個月期間比較，2025年10月至12月各行業的失業率（不經季節性調整）升跌不一，但整體變動幅度輕微。就業不足率方面，上升主要見於運輸業及資訊及通訊業，而清潔及同類活動業的就業不足率則有所下跌。

統計顯示，總就業人數由2025年9月至11月的3,669,900人，下跌至2025年10月至12月的3,667,000人，減少約2,900人。同期總勞動人口亦由3,814,300人下跌至3,805,200人，減少約9,100人。

失業人數（不經季節性調整）方面，由上一個3個月期間的144,400人，下跌至138,200人，減少約6,200人；而就業不足人數則由60,900人，上升至64,800人，增加約3,900人。

孫玉菡：本地消費氣氛改善 助穩定勞工市場

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新數字時表示，2025年10月至12月經季節性調整的失業率維持在3.8%，與上一個3個月期間相同，而就業不足率則微升0.1個百分點至1.7%。他指出，同期勞動人口及總就業人數輕微下跌，失業人數進一步減少。

展望未來，孫玉菡表示，香港經濟持續增長，加上本地消費氣氛改善，應有助穩定勞工市場，但部分行業的就業情況或會因經營環境的挑戰而繼續受到影響。