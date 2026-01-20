Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前警長未完全履行220小時社服令  還押5星期後承諾法庭會完成

社會
更新時間：16:32 2026-01-20 HKT
發佈時間：16:32 2026-01-20 HKT

申請延遲退休及向警察儲蓄互助社申請貸款時隱瞞欠債，遭廉署檢控。前警長去年承認使用文件意圖欺騙其主事人及欺詐罪，被判220小時社會服務令，惟被告僅履行部份時數，其後再沒有出席。法庭早前覆核被告的情況，下令將被告還押再取社會服務令及感化令報告。案件今早在西九龍裁判法院再訊，主任裁判官蘇文隆經考慮報告內容，再給予被告機會履行社會服務令。

接納感化官建議再予機會完成社服令

蘇官考慮，早前為被告索取的報告內容中，感化官認為可給予被告機會，遂決定接納報告，下令再予被告多一年時間去完成社會服務令。被告在庭上透露，已還押5個星期左右，承諾會履行社會服務。

案發時48歲被告林江龍，為時任警務處警長，早前承認代理人使用文件意圖欺騙其主事人及欺詐兩罪。控罪指，他於2018年7月向儲蓄互助社申請貸款時，隱瞞當時拖欠兩間財務公司債務共約71萬元，誘使儲蓄互助社批出一筆約62,000元貸款。

申請貸款與延遲退休表格上虛報無欠債

案情指，被告於在2016年9月獲晉升為警務處警長，並於2023年12月離職。被告於2018年到儲蓄互助社的辦事處申請貸款，惟期間在貸款申請表上虛假地申報他沒有未償還債務。儲蓄互助社因相信被告提供的資料內容真確，遂接納被告的貸款申請表，並向其批出62,280港元的貸款，惟事實上，被告截至2018年7月尚欠財務公司的未償還債務合共為706,925港元。

而警務處於2021年推出「超過訂明退休年齡的警務人員繼續服務計劃」，讓現役非首長級警務人員延長訂明退休年齡至60歲。被告於同年以合資格人員身份向警務處遞交申請表，惟被告在申報表格上虛假地申報他沒有任何未償還債務。事實上，被告當時尚欠2間財務公司，以及香港警察儲蓄互助社的未償還債務合共為 238,410港元。被告被捕後，於警誡下保持沈默。

案件編號：WKCC4557/2024
本報記者

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
22小時前
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
影視圈
8小時前
飲用水風波︱政府撤回向陳嘉信頒授銀紫荊星章決定 稱陳嘉信作為部門首長應承擔責任 另懲處三名物流署人員包括首長級
02:43
飲用水風波︱政府撤回陳嘉信銀紫荊星章 稱部門首長應承擔責任 另懲處物流署3人員包括首長級
政情
7小時前
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
飲食
2026-01-19 17:51 HKT
搜救人員在現場找尋失蹤直升機。請者提供圖片
00:42
日本阿蘇火山直升機失蹤現場照片曝光 香港遊客：天氣多雲或影響能見度
即時國際
40分鐘前
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
2026-01-19 10:25 HKT
飲用水風波︱陳嘉信不停退休金？ 楊何蓓茵：下屬未及時上報故無疏忽
飲用水風波︱陳嘉信退休金「袋袋平安」？ 一文睇清涉事人員責任及後果
政情
4小時前
大寒天氣︱天文台：今晚起轉涼、明起連續三日寒冷 「濕凍」夾擊體感溫度或更低 遠超上次降溫
01:19
大寒天氣︱天文台：今晚起轉涼、明起連續三日寒冷 「濕凍」夾擊體感溫度或更低 遠超上次降溫
社會
8小時前
02:04
飲用水風波｜政府撤回陳嘉信授勳 回歸至今12人遭「搣柴」 許仕仁勳銜最高（附名單）
政情
5小時前
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
生活百科
22小時前