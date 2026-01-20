Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

六合彩︱連續4期無人中 頭獎4000萬今晚攪珠（附八大幸運號碼）

更新時間：16:07 2026-01-20 HKT
六合彩連續4期無人中！最新一期將於今晚（20日）9時30分進行新一期攪珠，若以10元一注獨中，估計頭獎高達4,000萬元。攪珠會在今晚9時15分截止投注，有興趣市民記得購買！

近50期攪珠最旺號碼

統計馬會近期50次攪珠結果，被攪出最多次數的號碼分別為39（12次）；2（11次）、24（11次）、28（11次）；6（10次）、11（10次）、17（10次）及44（10次）。

八大幸運號碼：

號碼

 次數

39

 12

2、24、28

 11

6、11、17、44

 10

過去10期攪珠號碼：

期數

 日期 攪珠號碼

007
 
17/01/2026
 5、12、15、23、27、42、46

006
 
15/01/2026 
 3、6、37、38、39、44、48

005
 
13/01/2026
 14、24、34、38、48、49、27

004
 
10/01/2026
 3、16、20、22、24、37、42

003
 
08/01/2026
 15、21、24、40、45、46、13

002
 
06/01/2026
 2、8、12、19、28、36、1

001新年金多寶
 
03/01/2026
 2、10、13、16、20、21、14

134
 
28/12/2025
 7、10、11、19、25、30、45

133
 
25/12/2025
 1、2、4、30、41、43、13

132
 
21/12/2025
 9、17、27、34、39、47、46

全港10大幸運投注站分布

至於10大幸運投注站。截至2025年6月30日，分別為是位於中環士丹利街、屯門市廣場、荃灣青山道、尖沙咀漢口道、上環干諾道西、觀塘廣場、九龍灣德褔、大埔廣場、上水石湖墟、及大埔廣褔道。

