六合彩︱連續4期無人中 頭獎4000萬今晚攪珠（附八大幸運號碼）
更新時間：16:07 2026-01-20 HKT
發佈時間：16:07 2026-01-20 HKT
發佈時間：16:07 2026-01-20 HKT
六合彩連續4期無人中！最新一期將於今晚（20日）9時30分進行新一期攪珠，若以10元一注獨中，估計頭獎高達4,000萬元。攪珠會在今晚9時15分截止投注，有興趣市民記得購買！
近50期攪珠最旺號碼
統計馬會近期50次攪珠結果，被攪出最多次數的號碼分別為39（12次）；2（11次）、24（11次）、28（11次）；6（10次）、11（10次）、17（10次）及44（10次）。
八大幸運號碼：
|
號碼
|次數
|
39
|12
|
2、24、28
|11
|
6、11、17、44
|10
過去10期攪珠號碼：
|
期數
|日期
|攪珠號碼
|
007
|
17/01/2026
|5、12、15、23、27、42、46
|
006
|
15/01/2026
|3、6、37、38、39、44、48
|
005
|
13/01/2026
|14、24、34、38、48、49、27
|
004
|
10/01/2026
|3、16、20、22、24、37、42
|
003
|
08/01/2026
|15、21、24、40、45、46、13
|
002
|
06/01/2026
|2、8、12、19、28、36、1
|
001新年金多寶
|
03/01/2026
|2、10、13、16、20、21、14
|
134
|
28/12/2025
|7、10、11、19、25、30、45
|
133
|
25/12/2025
|1、2、4、30、41、43、13
|
132
|
21/12/2025
|9、17、27、34、39、47、46
全港10大幸運投注站分布
至於10大幸運投注站。截至2025年6月30日，分別為是位於中環士丹利街、屯門市廣場、荃灣青山道、尖沙咀漢口道、上環干諾道西、觀塘廣場、九龍灣德褔、大埔廣場、上水石湖墟、及大埔廣褔道。
最Hit
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
2026-01-19 10:25 HKT
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
2026-01-19 16:00 HKT