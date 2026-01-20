Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

男教師涉與15歲男學生互相手淫被控 男生供稱感激對方幫助學業「唔知點去拒絕」

社會
三旬中學男教師前年3次邀約15歲男學生到大埔住所，期間涉嫌撫摸對方，再互相手淫。男學生母親其後揭發事件，警方拘捕男教師。男教師今早於區域法院否認3項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪受審，事主在錄影會面中形容2人關係「有糾紛」，關係「過咗界⋯⋯唔係普通師生同朋友」。事主坦言被告學業上「幫咗我好多嘢」，非常感激對方，因此案發時即使不喜歡手淫亦「唔知點去拒絕，唔知拒絕有冇後果」。

男被告L.Y.T.否認3項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪。控方開案陳詞指，15歲男學生當時居於馬鞍山兒童之家，假日時可以回家，然而兒童之家沒有確認事主有否回家。被告則任職事主中學男教師，任教資訊科技及創客學會。前年9月某星期五，被告邀請事主到大埔住所，事主坐在梳化上時，被告為事主除下眼鏡戴上眼罩，其後伸手撫摸事主下體，又拍打事主臀部，其後脫去事主內外褲，為事主手淫，惟事主沒有勃起。

回家哭泣揭遭侵犯

翌月上旬某周日，被告透過instagram邀約事主上門，撫摸事主大腿以至下體，2人先後互相手淫直至射精。同月下旬被告再邀約事主上門共晉晚餐，2人再次互相手淫直至射精。事主事後感到被侵犯，徬徨無助。事主回家時，母親有見其狀甚疲倦，查問下事主透露遭被告侵犯，觸及下體，然後開始哭泣。被告翌月被捕。

事主在錄影會面中交代2人一直以Instagram即焚相片聯絡，形容2人關係「有糾紛」，被告認為事主付出太少，事主藉此行為希望關係不會破裂，但明言關係「過咗界⋯⋯唔係普通師生同朋友」。事主憶述由於家教甚嚴，第一次案發前原拒絕上門留宿，惟被告遊說事主指「一次半次」，事主最終答應。事主指案發時感到不舒服，被告幫自己手淫時最初無法勃起，感到慌張及不知所措，卻向被告搪塞指「有啲唔習慣」。事主坦言被告學業上「幫咗我好多嘢」，非常感激對方，因此案發時即使不喜歡手淫亦「唔知點去拒絕，唔知拒絕有冇後果」。

案件編號：DCCC559/2025
法庭記者：陳子豪

