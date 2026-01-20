涉虛報學歷曾讀美國大學以申請來港就讀入境許可 持雙程證女子將被加控其他罪

32歲內地女子涉嫌在2021年虛報學歷以申請來港就讀的入境許可，而訛稱曾在美國德克薩斯大學奧斯汀分校就讀，被控為取得入境證而安排作出虛假陳述罪。案件今早在沙田裁判法院再訊，被告暫毋須答辯，控方透露已索取法律意見，料再加控企圖以欺騙手段取得服務罪，申請將案件押後至3月6日再訊，以等候警方處理案件進展及落案起訴，獲獲署理主任裁判官鄭紀航批准，期間被告續准以原有條件保釋候訊。

持雙程證的女被告王宇陽，被控一項為取得入境證而安排作出虛假陳述罪，控罪指王於2021年12月6日或該日前後，在香港，為取得入境證，即一張來港就讀入境許可，而安排作出明知為虛假或自己亦不信為真實的陳述，即在申請該入境證時，聲稱她在2014年9月至2016年6月在德克薩斯大學奧斯汀分校就讀。

案件編號：STCC4274/2025

法庭記者：黃巧兒