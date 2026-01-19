宏福苑安置︱何永賢：頌雅路西是好選擇 正研改建居屋料2029年落成

房委會今日（19日）召開公開會議，審議來年機構計劃及財政預算。會議甫開始，已有委員關注經歷火災的大埔宏福苑居民長遠安置安排，建議優先考慮現有公屋單位及大埔區內土地。

何永賢：頌雅路西正打樁及研改建居屋

房屋局局長何永賢回答時形容「大埔頌雅路西土地是個好選擇」，指有關土地正在打樁，亦在研究修改圖則，改建居屋，相信能在2029年內落成。她又提到，未來五年將有19.8萬公屋及簡約公屋單位，以及5.9萬居屋單位供應，認為處理災情要靠以往建立的靭性，協助宏福苑居民安居。

何永賢稱，社會齊心希望幫助大埔宏福苑受影響居民，除了房屋局提供的過渡性房屋，房委會的寶田中轉屋亦有很多單位可提供，如居民日後陸續由酒店或青年宿舍搬出，寶田中轉屋已準備好。她感謝各界捐助包括電器、雪櫃及熱水爐等設備，形容社會各界對宏福苑的關心可說是「一呼百應」。她強調，政府會細心整理居民意見，日後再於房委會討論，希望有關工作令居民安心、安居。

委員關注宏福苑安置對房委會財政影響

房委會資助房屋小組委員會主席委員黃碧如表示，政府正諮詢居民意見，日後方向要等候諮詢工作完成，才能決定如何協助居民，又說受影響居民有不同需要，現時政府發出的問卷，選項具全面性。委員劉詩韻則指，發生特別事件，加上未來的供應量比較充裕，因此在合適時機，如能安排現有公屋項目或大埔的土地作優先考慮，是可以研究。

多名委員關注宏福苑安置對房委會財政的影響，身兼立法會議員的委員簡慧敏表示，現時財政預測未有納入宏福苑的長遠安置工作作為考量，關注有關安置工作如何影響房委會資金，亦建議房委會在居屋計劃為宏福苑居民另設特別計劃，令有關安排留有彈性。黃碧如呼籲政府將來向宏福苑居民提供協助時，應確保公共資源合理運用。

將研究是否重推租置計劃

何永賢強調，政府會平衡資源投放，倘要在大埔宏福苑援助基金的捐款之上要投放資源，需「拿捏得好」投放多少。另外，房委會會議今通過2026/27年度機構計劃及年度財政預測，將會在本月31日或之前將相關機構計劃及財政預測呈交特首批准。其中年度機構計劃提及是否重推租置計劃作研究。何永賢稱，會分開處理租置計劃，包括加快推出現時39個租置屋邨的未出售單位，同時會為重推租置作研究。

記者：謝宗英

攝影：何健君