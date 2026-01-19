金管局發表CargoX建議報告 提20項建議和路線圖 推動香港貿易融資生態現代化
更新時間：08:31 2026-01-19 HKT
發佈時間：08:31 2026-01-19 HKT
發佈時間：08:31 2026-01-19 HKT
金管局發表《CargoX項目建議報告》，提出20項建議及路線圖，推動香港貿易融資生態現代化，願景是為穩健並聯通國際的數碼貿易基建提供動力，維持香港作為領先貿易融資樞紐的地位。金管局會與相關的公、私營機構聯手開展一系列試行計劃，積極落實路線圖。
報告闡述共20項建議，分屬「數據」、「基建」和「互聯」三大策略支柱：
- 數據支柱：聚焦加快運用數據推動貿易融資自動化，包括整合政府策略性貨運與貿易數據及基礎設施、開放過往貿易交易紀錄，以便銀行評估企業信用狀況，從而提升企業，尤其是中小企，獲取貿易融資的機會。
- 基建支柱：透過促進數碼貿易基建的發展，推動香港與海外貿易夥伴的貿易無紙化。
- 互聯支柱：着重提高與中國內地、東盟等地區的互聯性，並實施相關政策以維持香港作為貿易和貿易融資樞紐的競爭力。
金管局副總裁李達志表示：CargoX專家小組的建議提供了策略藍圖和具體行動路線，部署香港成為獲各方信賴、以數據為本的全球數碼貿易樞紐。
最Hit
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國
2026-01-17 17:47 HKT
特朗普四出點火 全球陷混亂 警惕任期第二年泡沫爆破 專家剖析對香港股樓影響｜林本利
2026-01-18 06:00 HKT