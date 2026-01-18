Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

環球法律領袖齊聚香港 法律年度開啟禮前夕乘電車、遊故宮館、訪立法會

社會
更新時間：15:20 2026-01-18 HKT
發佈時間：15:20 2026-01-18 HKT

2026年香港法律年度開啟典禮將於明天（19日）舉行。法律界通過這項一年一度的傳統活動，彰顯香港強韌的法治、促進跨司法管轄區的專業交流。

雲集逾百名法律領袖

今年，超過100位來自24個司法管轄區的54個律師協會和法律組織的律師領袖與代表雲集香港，參與這項盛事。除了環球律師同業，嘉賓中亦包括應香港律師會會長湯文龍邀請出席的卡塔爾投資及貿易法院院長Khalid Ali Al Obaidli及相關代表，以及馬來西亞首位女性聯邦法院首席大法官（2019-2025）Tun Tengku Maimun binti Tuan Mat等。後者將於周二參與由香港律師會主辦的多元共融研討會擔任分享嘉賓。

以觀光電車之旅揭開序幕

律師會在社交平台分享指，湯文龍昨晚（18日）設私人晚宴，招待及歡迎率先抵港的客人，展示香港的國際化，並向他們介紹香港強韌的法律制度，以及這個城市作為國際金融中心的優勢和魅力。出席晚宴的賓客包括即將與香港律師會簽訂諒解備忘錄的墨西哥全國企業律師協會和胡志明市律師協會的領袖；格但斯坦律師公會和德國聯邦律師公會的代表；以及在全球110個國家和地區擁有200萬名律師會員的國際律師聯盟會長Fernando Hernández Gómez。

今天（18日），香港律師會與香港大律師公會為這些嘉賓合辦一系列參觀和聯誼活動。揭開序幕的是早上的觀光電車之旅。律師會指，於1904年投入服務的電車，與1907年成立的香港律師會，同為百年老店，見證香港歷史。這趟旅程由銅鑼灣出發，以西環為終點，途經香港終審法院、香港高等法院等重要法律地標，讓一眾嘉賓感受香港島北岸新舊交融的獨特文化魅力。今日正值舉行渣打馬拉松，令這趟電車之旅更添活力。

下午，一眾嘉賓們參觀香港故宮文化博物院，探索源遠流長的中華歷史文化。其後，嘉賓們將訪問香港立法會與立法會議員交流，並出席歡迎酒會。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
渣打馬拉松2026 ‧ 持續更新
01:04
渣打馬拉松2026．持續更新︱截至下午2時共50位跑手送院 2人危殆 有跑手休克
社會
2小時前
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
飲食
23小時前
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
飲食
23小時前
01:04
渣打馬拉松2026︱50名跑手送院 二人危殆 二人嚴重
突發
4分鐘前
前TVB一線花旦近照曝光 夫婦歐遊一細節甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
前TVB一線花旦近照曝光 夫婦歐遊一細節甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
影視圈
17小時前
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
影視圈
3小時前
01:39
渣打馬拉松2026｜周潤發跑10K兩個鐘衝線 參賽「志在同觀眾打招呼 」：最緊要享受過程！
社會
5小時前
44歲媽媽患末期子宮頸癌 赴瑞士安樂死 臨終前因女兒1句話釋懷
44歲媽媽患末期子宮頸癌 赴瑞士安樂死 臨終前因女兒1句話釋懷
保健養生
2026-01-16 18:19 HKT
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
商業創科
21小時前
渣打馬拉松2026丨周潤發自爆「轉行」做教練豪言跑到120歲 「學生」鮑起靜超班鄭則仕最有錢
05:19
渣打馬拉松2026丨周潤發自爆「轉行」做教練豪言跑到120歲 「學生」鮑起靜超班鄭則仕最有錢
影視圈
7小時前