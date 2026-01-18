Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

打擊圍標｜政府目標下半年推加強版「招標妥」甯漢豪：若發現標價異常 有權取消投標

社會
更新時間：12:49 2026-01-18 HKT
發佈時間：12:49 2026-01-18 HKT

為加強樓宇維修工程的監管與執行效能，政府計劃強化市建局「招標妥」平台的作用，包括設立預審工程承辦商名單，並要求參與的顧問公司及承辦商須通過警方及廉政公署的審查。發展局局長甯漢豪在電視節目《講清講楚》表示，政府目標於今年下半年推出加強版「招標妥」，正研究容許延長已接獲屋宇署命令，但尚未開展聘請顧問或承建商程序的業主，開展強制維修的限期，讓其有機會轉用新制度。

檢視公司主要負責人背景 防「借殼翻生」

針對現行「預審名單」制度的強化，甯漢豪指，除審查公司背景外，未來更會檢視公司主要負責人的背景，防止有人透過成立新公司「借殼翻生」，將從嚴從緊處理。當局將與執法部門溝通，主動查核犯罪記錄，甚至連正處於調查階段的「情報」亦會納入考慮，不會僅依賴公司自行申報。除考慮過往工程經驗外，亦會參考各政府部門對公司的監管記錄、警告信及投訴。甯漢豪表示，投訴需有合理基礎，不會因瑣碎投訴而將公司除名，但會對嚴重事項作出判斷。

對於政府資助的維修項目，市區重建局將負責為業主選擇顧問及承建商，以斷絕顧問與承建商之間的串聯。甯漢豪承認，此舉可能引來業主對選擇結果的挑戰，當局正研究是否需要透過法例賦予市建局足夠權力及保護。此外，若工程中途出現承建商要求增加費用的情況，市建局亦會作為第三方專業機構介入，向業主提供意見。甯漢豪表示，相關條款細節將會詳細探討，以在各方權益之間取得平衡。

若標價異常接近 政府有權重新招標

甯漢豪提到，目前全港註冊承建商過千，但符合市建局維修資助計劃預審名單的僅約100間。新制度希望鼓勵更多優質承建商參與，並透過諮詢業界完善制度。當局亦會在細節條文中，合理保障業主、市建局及承建商各方的權益。被問及若市建局推薦的承建商仍出現問題導致損失，責任如何釐清，甯漢豪回應指，相關細節仍在探討中，目標是建立平衡且有效的制度，從源頭減低圍標風險。

對於業界憂慮承建商即使不涉刑事行為，仍可能形成「默契」共同提出天價標書。甯漢豪指，政府掌握建造業每年的大型及小型工程成本指數，可客觀分析標書價格是否偏離市場合理走勢，並非照單全收。另外，若市建局在評標時發現標價異常接近，且偏離市場指數，有權仿效政府賣地做法，取消投標並重新招標，扮演「守門員」角色。

目標下半年推出加強版「招標妥」

甯漢豪指，目標於今年下半年推出加強版「招標妥」，未來數月將敲定執行細節並諮詢業界，強調「無論如何都是先透過行政方式儘早落實」。同時，《建築物條例》的修訂草案亦爭取在下半年提交立法會，將目前僅屬行政檔案的「作業備考」納入法例，例如對工程物料與適當預防措施的具體要求，提升至具有法律地位，從而簡化執法程序，甚至考慮引入定額罰款，以更迅速處理違規情況。

對於制度全面推行前的過渡期，當局正研究具體安排。初步方向是不影響已動工的工程，而對於已接獲屋宇署命令但尚未開展聘請顧問或承建商程序的業主，則考慮透過延長法定期限等方式，讓其有機會轉用新制度。

甯漢豪表示，公眾對規管的取態會隨着經驗累積而改變。過去社會一度傾向減少規管以避免成本與時間增加，但近期輿論顯示，社會願意接受適度的規管成本，以換取更嚴格的把關，從而達到「拉上補下」的作用。

