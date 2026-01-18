Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台｜大致天晴及乾燥 日間最高氣溫約23度 周二晚上氣溫顯著下降

更新時間：06:54 2026-01-18 HKT
發佈時間：06:54 2026-01-18 HKT

乾燥的東北季候風正為廣東沿岸帶來普遍晴朗的天氣。

在上午五時，熱帶風暴洛鞍集結在馬尼拉以東約390公里，預料向東北緩慢移動，在菲律賓以東海域徘徊。

本港地區今日天氣預測，大致天晴及乾燥。日間最高氣溫約23度。吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸及高地間中吹強風。

展望明日持續天晴，日間溫暖。星期二風勢增強，晚上氣溫顯著下降，隨後兩三日逐步轉冷，最低氣溫在12度左右。

乾燥的東北季候風會在今明兩日持續為廣東帶來普遍晴朗的天氣，該區日間溫暖。預料一股強烈冬季季候風會在星期二開始逐漸影響華南，該區風勢增強，隨後兩三日廣東沿岸天氣轉冷，同時一道廣闊雲帶覆蓋該區。此外，熱帶氣旋洛鞍會在未來兩三日於菲律賓以東海域徘徊。乾燥的東北季候風會在今明兩日持續為廣東帶來普遍晴朗的天氣，該區日間溫暖。預料一股強烈冬季季候風會在星期二開始逐漸影響華南，該區風勢增強，隨後兩三日廣東沿岸天氣轉冷，同時一道廣闊雲帶覆蓋該區。此外，熱帶氣旋洛鞍會在未來兩三日於菲律賓以東海域徘徊。

