3日3宗奪命工業意外｜孫玉菡 : 將加強突擊巡查 更新升降台實務守則

近日本港接連發生3宗致命工業意外，勞工及福利局局長孫玉菡今午( 17日 )出席公開活動後表示，政府高度關注事件，勞工處會盡快搜證，若有人疏忽及不作為，定會嚴肅追究責任。處方亦會加強突擊巡查，特別是大型新地盤及風險較高地區，並著重巡查涉及吊機及升降台等項目，特別針對升降台運作方面，將更新實務守則，涵蓋傳感器要求、防撞及加強培訓等。

孫玉菡又指，職安健條例修訂後，罰則已大幅提升，當局會善用條例，包括就被判罰款過低的案件提出上訴，增加阻嚇力，不過長遠而言亦要加強教育，提高業界的安全意識。

被問到2023年修訂職安健相關條例，增加罰則後，意外仍時有發生，是否顯示修例阻嚇力不足。孫玉菡指，如有個案經法院判決後，當局認為罰則仍有提升空間，會作出上訴，透過司法程序增加阻嚇力。

孫玉菡今早出席電台節目時表示，短時間內將對地盤展開大型執法調查行動。他指，當局一向十分關注吊運、升降台等地盤設施的安全，但近日的事故中似乎有人沒有做妥應做的防範措施，若有人違法會按法例檢控，強調無論時間有多緊迫，安全永遠是第一位。

