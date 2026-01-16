類鼻疽｜58歲長期病患男子確診肺炎 留醫ICU情況危殆 居葵青區

衞生署衞生防護中心今日（16日）表示，過去一星期（9日至15日）錄得一宗新增類鼻疽個案，涉及一名有長期病患的58歲男子，居於葵青區。他於1月10日開始出現發燒及嘔吐，並於翌日（11日）出現意識模糊。他隨即被送往仁濟醫院急症室，目前在深切治療部留醫，情況危殆。病人的臨床診斷為肺炎，臨床樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。

中心正調查個案的感染源頭，初步流行病學調查顯示，上述個案屬散發個案，沒有資料顯示與本港早前錄得的其他確診個案有流行病學關連。

截至昨日（15日），本港今年錄得一宗類鼻疽個案。2025年共錄得21宗類鼻疽個案。

導致類鼻疽的病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但可存活於本地環境。類鼻疽在香港屬風土病，本港每年亦有錄得類鼻疽個案。根據文獻，類鼻疽個案於颱風或暴雨後較常出現。颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，並隨着強風或暴雨令病菌更容易散播，從而令類鼻疽個案有機會增加。