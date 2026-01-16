六合彩｜連續3期無人中 今晚攪珠 頭獎$3100萬 （附八大幸運號碼）

六合彩連續3期無人中，將於今晚（17日）晚上9時30分進行新一期攪珠，若以10元一注獨中，估計頭獎高達3100萬元。攪珠會在今晚9時15分截止投注，有興趣市民記得購買！

近50期攪珠最旺號碼

統計馬會近期50次攪珠結果，被攪出最多次數的號碼分別為39（12次）；2（11次）、6（11次）、24（11次）；28（10次）、11（10次）、17（10次）及44（10次）。

八大幸運號碼：

號碼 次數 39 12 2、6、24 11 28、11、17、44 10

全港10大幸運投注站分布

至於10大幸運投注站。截至2025年6月30日，分別為是位於中環士丹利街、屯門市廣場、荃灣青山道、尖沙咀漢口道、上環干諾道西、觀塘廣場、九龍灣德褔、大埔廣場、上水石湖墟、及大埔廣褔道。