涉網上發布煽動刊物並威脅5間傳媒刊登報道 社會保障主任被控《維護國安條例》等7罪 還押3.24再訊

社會
更新時間：16:17 2026-01-16 HKT
發佈時間：16:17 2026-01-16 HKT

社會保障主任涉嫌去年4月至7月期間在網站上發布或複製具煽動意圖的刊物，並去信威脅5間傳媒刊登報道，否則會摧毀或損壞屬於傳媒辦公室的財產。涉案43歲男子早前被控《維護國安條例》下的明知而發布具煽動意圖的刊物等7罪，案件今在西九龍裁判法院再訊，辯方申請將案件押後至3月24日，待控辯雙方商討控罪，辯方另須時思考答辯方向，料下次提訊時將進行答辯，獲《國安法》指定法官、總裁判官蘇惠德批准，被告沒有保釋申請，還押候訊。

43歲男被告謝震斌，報稱社會保障主任，被控1項明知而發布或複製具煽動意圖的刊物及6項威脅會摧毀或損壞財產罪。

明知而發布或複製具煽動意圖的刊物罪指，被告於2025年4月19日至7月31日期間（包括首尾兩日）在香港，明知刊物具煽動意圖而發布或複製該刊物，即一個網頁，具意圖引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視，或對其離叛，及/或煽惑他人作出不遵守特區法律或不服從根據特區法律發出的命令的作為。

6項威脅會摧毀或損壞財產罪指，被控於或約於2025年6月7日在香港，無合法辯解而向5間傳媒中的6名事主威脅會摧毀或損壞屬於中國日報（香港）有限公司、星島新聞集團有限公司、南華早報出版有限公司、大紀元國際有限公司、香港大公文匯傳媒集團有限公司的財產，意圖令事主們畏懼該威脅會付諸實行。

案件編號：WKCC5452/2025
法庭記者：黃巧兒

