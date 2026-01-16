簡約公屋3地盤螺絲遭切割 發展局：承建商安保工程、結構工程師及項目管理顧問罰停投標半年至一年

建築署於8月底主動巡查小欖「樂安排」的「簡約公屋」項目時，發現部分樓層混凝土核心牆撑板上的螺絲被擅自切割，並於2025年11月5日向房屋局及發展局提交就小欖樂安排、屯門欣寶路及柴灣常安街三個「簡約公屋」項目工地施工不當問題的獨立調查報告。經詳細審閱後，局方今日（16日）接納獨立調查報告所闡述的調查結果，懲處涉事承建商、結構工程師及項目管理顧問，並責成建築署繼續嚴格督導承建商及其項目管理顧問全速進行補救工作，以及即時落實報告中列出的改善建議。

承建商「安保」罰停投標資格一年

因應調查結果，發展局已按規管機制，於今日向相關公司發出通知將執行懲處措施，包括停止負責工地施工及相關質量監管工作的安保工程有限公司，在認可公共工程承建商名冊、認可公共工程物料供應商，以及專門承造商名冊內所有相關類別的投標資格一年；至於與安保聯營的俊和建築工程有限公司，主要就項目提供工程規劃的策略意見，並不涉及工地施工和監管，因此不在懲處之列。

承建商聘請的結構工程師方面，將停止負責提供和管理涉事駐工地結構工程師的黃志明建築工程師有限公司，在「建築及有關顧問公司遴選委員會」顧問名單內所有相關類別的投標資格一年；建築署聘請的項目管理顧問，則停止負責提供項目管理和管理駐工地監督的王董建築師事務有限公司，在「建築及有關顧問公司遴選委員會」顧問名單內所有相關類別的投標資格六個月；停止期設定為六個月，是考慮其並非在所有項目工地出現監管缺欠。

若補救措施致完工日期延誤 承建商須承擔損害賠償

建築署表示，自「簡約公屋」項目推展以來，署方持續嚴格執行品質監督及主動巡查工作，並審視承建商的表現，而署方在主動檢查時即時發現三個「簡約公屋」項目工地施工不當問題，正正反映監管機制行之有效。

房屋局已責成建築署必須繼續嚴格督促承建商推進補救工作及餘下的工程，並密切監察施工質素和相關進度，在以原有完工日期為目標的大前提下，竭盡所能確保各個項目符合相關安全要求。在建築署的督導下，承建商已於去年11月初開始全速進行一系列補救措施，包括挪開及重裝涉事模組等，亦會承擔補救措施而產生的所有相關費用。

另外，從工程合約層面，建築署除了要求承建商進行一系列補救措施及承擔補救措施而產生的所有相關費用外，如果補救措施導致合約完工日期有所延誤，承建商須承擔延遲損害賠償。此外，建築署亦已要求承建商更換所有負責工程監督的駐工地人員，包括其現場代理、工程監督及駐工地結構工程師。同時建築署亦已要求項目管理顧問更換所有駐工地監督。建築署亦即時加強政府工地監督人員每天全職於前線直接監督工地，及安排署方的結構工程師現場進行額外的突擊抽查及審核，以保證項目嚴格執行品質監控。

建築署：初步證據顯示「安保」涉嚴重疏忽 已向警方舉報

初步證據顯示安保在建築工程方面涉嫌觸犯嚴重疏忽或行為不當，建築署會通知建築事務監督根據《建築物條例》第13條的規定轉介註冊承建商紀律委員會處理。根據相關條例，若經研訊後裁定其在建築工程方面曾犯有疏忽或行為不當，委員會可命令將安保或其董事、高級人員或人士的姓名或名稱從有關名冊中刪除，或對安保或其董事、高級人員或人士處以罰款、或作出譴責。

由於調查過程中發現事件有可能涉及涉嫌提供虛假陳述的刑事行為，建築署已向警方舉報。政府會繼續嚴肅跟進，並會加強相關地盤監管，以保障整體工程質素、安全和進度不受影響，確保每個「簡約公屋」工程均以高質素及高安全標準完成，為有需要的市民盡快提供安居之所。